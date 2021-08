Scopre una base militare segreta su Google Maps: l'incredibile storia arriva da Reddit

Ha dell'incredibile la storia che arriva da Reddit riguardante Google Maps. Un utente appassionato di cartografia, infatti, ha scoperto una base militare segreta nel bel mezzo del deserto del Sahara, per la precisione ad Er Roui, in Niger, vicino al confine libico.

Gli scatti lasciano poco spazio a dubbi ed immaginazione e tutto lascia intendere che si tratti di una vera e propria base militare segreta. Nella fotografia, che proponiamo in calce, si vede quella che sembra essere una pista di atterraggio, dei veicoli ed una recinzione perimetrale, ma soprattutto una serie di mine antiuomo che circondano l'edificio.

Dopo la pubblicazione dell'immagine, varie testate si sono messe alla ricerca di riscontri ed è stato scoperto che si tratta di una base militare ancora molto attiva, nota come Aerodome Madama. A quanto pare sarebbe un aeroporto militare francese costruito nel 1931 che ad oggi vigila sui viaggi tra il Niger e la Libia. La pista laterale misura 1.300 metri, ma il Governo avrebbe intenzione di ampliarla, a dimostrazione di come si tratti di una base ancora molto attiva. Al suo interno si troverebbero circa 100 soldi, ma in precedenza sarebbe stato un fortino coloniale francese.

Dopo la scoperta del tradimento della moglie tramite Google Maps, insomma, la piattaforma di Google si dimostra essere ancora fonte di grandi notizie.