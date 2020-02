Scopre il tradimento del marito grazie alla cronologia delle registrazioni di Alexa

Una ragazza iscritta a Reddit con l'username "beckystone1991" ha rivelato di aver scoperto il tradimento del marito grazie alle registrazioni acquisite da un altoparlante intelligente del colosso di Seattle basato su Alexa. La vicenda è diventata immediatamente virale, ma allo stesso tempo ha riaperto la discussione sul tema.

Beckystone1991 racconta infatti che lo smart speaker ha registrato il marito che faceva sesso con un'altra donna. La scoperta è avvenuta mentre effettuava il setup di un nuovo Amazon Echo, che era indirettamente collegato a quello dell'ex compagno.

"Dieci mesi fa mio marito mi ha lasciato, nonostante avessimo una bambina di sei mesi, a causa di una relazione amorosa con una collega di lavoro. Oggi ho scoperto che la storia è andata avanti per tutto il tempo in cui siamo stati insieme, anche quando eravamo in terapia" si legge nel post in cui sottolinea che "l'ho scoperto perchè ho acquistato un nuovo Amazon Echo e, mentre lo installavo, mi sono resa conto che il suo è collegato al nostro account familiare".

Quando la signora ha consultato la cronologia dei comandi, ha scoperto che era stato chiesto all'assistente di riprodurre delle canzoni d'amore. E' qui che ha scovato alcune registrazioni vocali di "due persone che facevano sesso".

Amazon dal suo canto ha sempre sottolineato che "le registrazioni vocali vengono utilizzate per migliorare l'accuratezza delle interazioni con Alexa. L'eliminazione delle tracce associate all'account potrebbe peggiorare l'esperienza". Se però volete cancellare la cronologia delle registrazioni di Alexa, vi rimandiamo alla nostra guida.