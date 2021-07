Ecco quali sono i linguaggi di programmazione a 'prova di futuro'

I linguaggi di programmazione costituiscono i “pilastri” su cui poggia l’industria tecnologica e informatica del nostro tempo. Essi sono i responsabili del funzionamento di qualunque applicazione o dispositivo digitale che utilizziamo quotidianamente, poiché si basano su un’insieme di istruzioni definibili con la programmazione.

Considerando quindi la loro importanza, e la prospettiva futura di una sempre più impattante “digitalizzazione”, le competenze di programmazione sono da intendersi fra le più preziose e potenzialmente remunerative in molteplici settori dell’industria (IT, Web Design, Data Analytics, cybersecurity e AI).

In questo articolo elencheremo alcuni dei più importanti e a “prova di futuro” linguaggi di programmazione, supportati da una base di utenti tale da innovarli e mantenerli costantemente aggiornati.

Python

I principali obiettivi di questo linguaggio sono: dinamicità, semplicità e flessibilità, caratterizzandolo per una curva di apprendimento molto rapida e una sintassi simile all’inglese, che lo rendono adatto a un ampio utilizzo da parte degli svliluppatori.

Python ha un eccellente supporto a una vasta gamma di librerie per svariati requisiti di codifica, corredate da moduli e framework che lo rendono estremamente semplice per lo sviluppo di applicazioni.

Rappresenta la “spina dorsale” di molti colossi del settore, quali per esempio: Facebook, Twitter e Pinterest.

R

R è un linguaggio di programmazione dinamico uscito nel 1993, basato su array e multi-paradigma, è compatibile con tutti i principali sistemi operativi, inclusi Windows, macOS e Linux. L'aspetto unico di R è che funge anche da ambiente per il calcolo statistico e la grafica, sfruttando la “suite” integrata di strumenti software progettati per la manipolazione dei dati, il calcolo statistico e la visualizzazione grafica.

Java

Java viene impiegato principalmente per lo sviluppo di applicazioni lato server, è un linguaggio di programmazione basato su classi e orientato agli oggetti, utilizzato per la creazione di prodotti software, applicazioni mobile e Web, come lo sviluppo di app Android o di ecosistemi di Big Data.

Grandi nomi come Uber, Airbnb, Netflix, Amazon e Spotify lo utilizzano nella loro struttura (stack) tecnologica.

C#

Sviluppato da Microsoft, C# è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti, flessibile e open source. Viene utilizzato principalmente per lo sviluppo in back-end di giochi e applicazioni Web/desktop, inoltre dispone di una piattaforma di "machine learning" dedicata.

Javascript

Javascript è una delle tre tecnologie principali (insieme a HTML e CSS) che compongono il World Wide Web, è un linguaggio di scripting web di alto livello e include API (Application Programming Interface) per testo, date, espressioni regolari e strutture di dati standard.



L'elenco sopra riportato non esaurisce la vastità dei linguaggi di programmazione predisposti per il futuro, i quali variano in base alle esigenze specifiche del programmatore.