Scopri la verità: la rasatura fa ricrescere i peli più velocemente e più spessi?

La maggior parte di noi ha sentito il mito che la rasatura fa ricrescere i capelli più velocemente e più spessi. Di conseguenza, potresti aver esitato o deciso di non raderti alcune aree del tuo corpo, con il timore di trovarti un arsenale di spade lungo le gambe.

Anche se potresti pensare che i tuoi capelli siano più spessi dopo la rasatura, in realtà non è così. E questo vale indipendentemente dal fatto se ti radi l'area bikini, le gambe, le braccia o le ascelle. Quando ti radi, il rasoio taglia via i peli dalla superficie della pelle, ma non rimuove i peli del tutto, solo una parte di essi. Il resto della ciocca e della radice dei capelli sono ancora sotto la superficie della pelle.

Una volta che i peli iniziano a riemergere attraverso la superficie della pelle, possono sembrare e sentirsi più spessi a causa dell'estremità smussata da dove il rasoio taglia i capelli, ma in realtà non lo sono.

L'atto della rasatura non fa ricrescere i capelli più velocemente, ma la tua genetica. La consistenza e la ricrescita dei capelli sono determinate dal tuo pool genetico. Alcune persone hanno più capelli di altre; alcune persone hanno i capelli più folti di altri, e i capelli di tutti ricrescono a ritmi diversi. Ad esempio, una persona con peli del corpo fini e di colore più chiaro potrebbe non dover radersi così spesso come qualcuno con peli del corpo naturalmente scuri e spessi.

Proprio come i peli del corpo ricrescono a velocità diverse per persone diverse, anche i peli su varie aree del corpo possono ricrescere a velocità diverse. Ad esempio, i peli delle ascelle generalmente ricrescono il 50% più velocemente dei peli delle gambe. Questo è il motivo per cui se ti radi entrambe le aree, potresti raderti le ascelle più frequentemente delle gambe.

Poiché la rasatura taglia solo una parte dei peli, altri metodi di depilazione possono impedire ai peli di ricrescere per periodi di tempo più lunghi. Ad esempio, la tanto amata ceretta di Mel Gibson agisce per rimuovere i peli dalla radice, il che può far sì che i peli impieghino più tempo per crescere oltre la superficie della pelle. L'epilazione, che rimuove i peli meccanicamente, e l'epilazione laser sono entrambe soluzioni più durature.

Rimanendo in tema "rasatura", sapete perché i barbieri chiudono il lunedì?