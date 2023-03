Scopriamo il Caronte-cellulare: Un micro-robot che trasporta le cellule

I ricercatori dell'Università di Tel Aviv hanno sviluppato un innovativo micro-robot, dalle dimensioni di una singola cellula (circa 10 micron), capace di navigare tra le diverse componenti di un campione biologico, distinguere le varie cellule, identificare quelle da prendere ed infine trasportarle all'esterno. Proprio come un "Caronte" cellulare.

Questa tecnologia innovativa, illustrata in una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Advanced Science, è stata sviluppata dal Prof. Gilad Yossifon, della Scuola di Ingegneria Meccanica e del Dipartimento di Ingegneria Biomedica dell'Università di Tel Aviv, e dal suo team, composto dal Dr. Yue Wu e dal dr. Sivan Yakov, in collaborazione con il Dr. Afu Fu, Ricercatore del Technion Israel Institute of Technology.

Il nuovo micro-robot possiede anche la capacità di trasportare un farmaco o un gene nella singola cellula bersaglio, una volta catturata. Secondo i ricercatori, lo sviluppo ulteriore di questa tecnica potrebbe aiutare a promuovere la ricerca in molti settori scientifici: nell'importante campo dell'analisi unicellulare, nella diagnosi medica, nel trasporto e nello screening dei farmaci, nella chirurgia e nella protezione ambientale.

"I micro-robot (a volte chiamati anche micro-motori o particelle attive) sono minuscoli costituenti sintetici delle dimensioni di una cellula biologica, che possono spostarsi da un luogo all'altro ed eseguire varie azioni, come la raccolta di materiale, autonomamente o tramite controllo esterno da parte di un operatore", ha spiegato il Prof. Yossifon.

"Lo sviluppo della capacità dei micro-robot di muoversi autonomamente è stato ispirato dal mondo naturale stesso, come visto nei batteri e negli spermatozoi. Si tratta di un'area di ricerca innovativa che si sta sviluppando rapidamente, con un'ampia varietà di usi sia in campo medico che ambientale e di ricerca", ha aggiunto.

A dimostrazione delle grandi capacità di questa tecnica innovativa, che potrebbe davvero rivoluzionare la scienza medica, i ricercatori hanno utilizzato i micro-robot per catturare cellule del sangue, tumorali ed addirittura un singolo batterio, dimostrando come fossero in grado di distinguere tra cellule di diverso tipo.

Come dei "traghettatori-biologici" (dei Caronte del corpo umano) sono stati in grado di discernere i diversi livelli di vitalità cellulare, riconoscendo una cellula sana, da una danneggiata da un farmaco o addirittura una in procinto di morire, sia per processi naturali che non.

Il Prof. Yossifon ha poi tenuto a precisare: "Tra le altre cose, questa nuova tecnologia supporterà anche il lavoro di diversi campi scientifici, come la diagnosi medica a livello cellulare, l'introduzione di farmaci o geni nelle cellule, l'editing genetico, il trasporto di farmaci all'interno del corpo, la pulizia dell'ambiente da particelle inquinanti e lo sviluppo di nuovi farmaci".

