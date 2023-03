Scopriamo il condominio 'a prova di Apocalisse': chi vorrebbe viverci?

Chi di voi era a conoscenza di questo condominio talmente resistente e sicuro da poter essere definito "a prova di Apocalisse"? E se oltre alla sicurezza ci fossero anche lusso e comodità di ogni tipo? Scopriamo insieme questa (poco economica) struttura.

Mentre l'orologio dell'Apocalisse è più vicino che mai alla mezzanotte e considerando l'attuale situazione ambientale, climatica e auto-distruttiva in cui versa l'intera umanità, la sensazione di una sciagura improvvisa che possa portare il genere umano sull'orlo dell'estinzione non appare così improbabile. Ecco spiegata dunque l'utilità di questo "rifugio anti-Apocalisse" unico al mondo.

Tale luogo alquanto peculiare, esiste davvero, ed è situato precisamente in Kansas negli Stati Uniti d'America. Si tratta del "Survival Condo", ovvero un complesso condominiale sotterraneo sito all'interno di un ex-silo missilistico. Stiamo parlando di una struttura risalente addirittura alla guerra fredda e progettata per dar vita ad un ambiente sicuro e confortevole in caso di evento catastrofico.

Si tratta di un'imponente struttura composta da ben 15 piani con 12 unità abitative che vanno dai 270 a 1080 metri quadrati, perfettamente in grado di ospitare dieci persone ciascuna. All'interno sono presenti inoltre diverse aree comuni come ad esempio piscine, biblioteche, un cinema ed una palestra. Come se non bastasse, ogni ambiente è progettato per rappresentare uno spazio abitativo di qualità, dotato di mobili ed elettrodomestici di fascia alta. Ovviamente l'intera struttura, derivando da un ex sito militare, è dotata di sistemi di sicurezza all'avanguardia.

Scanner biometrici, telecamere di sicurezza e una recinzione anti-intrusione, oltre a pareti in cemento armato di spessore compreso fra 75 centimetri e 2.70 metri, la fanno da padrone. Da non sottovalutare anche l'alimentazione elettrica e idrica con giardini idroponici e allevamenti ittici per la produzione alimentare, che consentono una progettazione e una vita del tutto autosufficiente. Tutto questo, tuttavia, presenta dei costi… decisamente non alla portata di tutti.

A differenza della "cripta dell'Apocalisse", i prezzi per tutta questa sicurezza e comodità estrema, oscillano infatti da 1.5 a 4.5 milioni di dollari, passando dall’unità situata a mezzo piano fino al prestigioso attico, con ovvi costi aggiuntivi per manutenzione, utenze varie e sicurezza. Parafrasando, si parla di un vero e proprio lusso per pochi. Speriamo solo di non averne realmente bisogno.