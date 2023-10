Scopriamo l'incredibile tecnologia dietro l'assurda Sfera di Las Vegas

La Sfera di Las Vegas non è solo un luogo di intrattenimento con 17.600 posti a sedere, ma rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dell'architettura e della tecnologia. Questa straordinaria struttura, che domina lo skyline della Strip, si è guadagnata il titolo di struttura sferica più grande del mondo. Ecco la sua tecnologia.

Con una larghezza di 157 metri e un'altezza di 111 metri, non è solo la sua forma a stupire: al suo interno, un gigantesco schermo LED sferico di 14.000 metri quadrati illumina l'ambiente con una risoluzione 16K, rendendolo lo schermo LED ad alta definizione più grande del pianeta. E come se non bastasse, dietro questa tecnologia si nasconde il sistema audio beamforming più grande del mondo, che offre un'esperienza sonora personalizzata e avvolgente come mai prima d'ora.

Oltre alla sua struttura imponente, l'edificio è stato progettato per offrire un'esperienza di intrattenimento senza precedenti. La Sfera ha richiesto almeno 60 brevetti per la sua realizzazione, e i leader del progetto prevedono di superare presto il traguardo dei 100. David Dibble, CEO di MSG Ventures, responsabile della tecnologia dell'edificio, ha descritto l'esperienza all'interno come "altro-mondana".

L'obiettivo principale era avvolgere il pubblico in un'esperienza completamente nuova, e per farlo, la scelta di uno schermo sferico era essenziale. Questo, insieme all'acustica avanzata e alla tecnologia LED all'avanguardia, crea un ambiente in cui gli spettatori si sentono completamente immersi nell'azione, trasportati in un altro mondo.

La costruzione, ovviamente, non è stata una passeggiata.

La realizzazione della struttura esterna in acciaio ha richiesto l'uso di una delle gru più grandi del mondo, spinta quasi al limite delle sue capacità. Nonostante le sfide, il risultato finale è una meraviglia dell'ingegneria e dell'innovazione. La Sfera non è solo un edificio, ma un simbolo di ciò che è possibile quando si combinano visione, creatività e tecnologia all'avanguardia.