Scopriamo perché i felini erano così tanto amati nell'antico Egitto

Le le svariate scoperte archeologiche condotte negli ultimi anni lo hanno provato senza ombra di dubbio: gli antichi egizi adoravano i felini, specialmente i gatti, al punto di venerarli. La domanda, quindi, che si sono posti gli storici è stata: perché? Perché esisteva un legame speciale con questi animali?

Questo elemento tipico dell'antica cultura egizia è diventato oggetto di studio per molti ricercatori. Secondo un'esibizione tenuta nel 2018 presso lo Smithsonian National Museum (Washington D.C., Stati Uniti), la risposta va cercata in cosa essi, simbolicamente, raffigurano.

I felini sono notoriamente conosciuti per essere indipendenti, fieri, ma, se amati, anche affettuosi e fedeli. Si credeva che tutte queste caratteristiche fossero facilmente accumunabili a quelle del faraone che, se vogliamo usare un'espressione bismarckiana, era solito tenere in una mano il bastone e nell'altra la carota.

Questa visione del rapporto felino-faraone andò a riflettersi anche nell'ambito religioso. Basti pensare a Sekhmet, quella tanto temuta divinità egizia rappresentata come una leonessa o come una donna con la testa di un leone. Essa era, sì, dea della guerra e della devastazione, ma aveva anche un lato benevolo che, tradizionalmente, la portò ad essere vista anche come guaritrice e protettrice dei medici.

Inoltre, non bisogna dimenticare che l'amore degli antichi egizi per i gatti aveva anche un risvolto pratico. Questi, infatti, tenevano alla larga delle case sia i topi che i serpenti, due tipi di animali che irrompevano frequentemente nella vita quotidiana dei cittadini comuni e che erano soliti portare malattie e, addirittura, morte.

Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica. Spesso questo affetto nei confronto di questi animali a quattro zampe, di cui ancora oggi non si conosce bene il periodo in cui cominciarono ad essere domesticati, si evolse anche in ossessione.

Ne sono un esempio i possibili allevamenti di gatti, affermatesi tra il 700 a.C. e il 300 d.C., in cui venivano cresciuti in massa i cuccioli per alcuni mesi per poi venderli e condannarli sui vari altari sacrificali dei templi egizi.

Non era raro, come abbiamo visto in altre notizie, che i felini venissero sacrificati, specialmente i gatti. Come ha spiegato la professoressa d'egittologia Mary-Ann Pouls Wegner, dell'Università di Toronto, lo scopo della loro morte e, successiva mummificazione, era quello di cercare di rafforzare le richieste di un aiuto divino.