Scopriamo qual era la vera altezza di Napoleone Bonaparte

A 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, si è tornati a discutere su questa figura essenziale nella storia moderna europea, tessendone i pregi e i difetti. Un aspetto che ha sempre suscitato uno strano interesse da parte dell'opinione pubblica sull'imperatore francese è stata la sua altezza. Molti si chiedono tutt'ora: era veramente basso?

La tradizione è solita descrivere Napoleone come un uomo di bassa statura e che compensava la sua mancanza di altezza con un comportamento aggressivo e bellicoso. Proprio da questa immagine stereotipata del leader ottocentesco francese nacque quella che, oggi, in psicologia è conosciuta come "Sindrome di Napoleone", ossia un complesso di inferiorità.

Questa raffigurazione, ovviamente, non rappresenta la realtà. Furono gli inglesi, durante tutto l'arco delle guerre napoleoniche (1803-1815), coloro che avviarono una seria di iniziative propagandistiche per sminuire il nemico attraverso delle sue caricature, esposte nella stampa nazionale. Presto, in tutto il Regno Unito Napoleone Bonaparte venne conosciuto come "Il piccolo caporale".

Le immagini satiriche sul generale francese più note sono quelle del cartoonista James Gillray (1756-1815). Il loro successo fu tale che persino Bonaparte, negli ultimi anni della sua vita, affermò con una certa consapevolezza (e un pizzico di arroganza, considerando che fine fece) quanto l'attacco di Gillray fosse stato più efficace di quello dei suoi avversari nel campo di battaglia.

Il modo di schernire la figura del francese, tuttavia, era solo la manifestazione più reale della paura inconscia, e non, delle fazioni anti-napoleoniche, soprattutto degli inglesi. Denigrare Napoleone era l'unico modo per poter limitare il grande fascino suscitato dal generale sulla popolazione nei primi anni dall'inizio delle sue politiche d'espansione territoriale.

La verità è, però, che Napoleone non era assolutamente basso ed è più probabile che la sua altezza fosse superiore alla media popolare. Secondo gli appunti di Adolphe Quetelet (1796-1874), astronomo e statistico belga, la statura mediana della popolazione della Francia si aggirava, nel 1835, intorno ad 1 metro e 62.

Sulla base delle lettere lasciate da uno dei valletti di Bonaparte, Costant, e dal generale Gaspard Gourgaud, al momento della sua morte, il leader francese misurava "Cinque piedi, due pollici e tre linee" - ossia, poco meno di 1 metro e 70. Napoleone era, quindi, mediamente alto rispetto alle classi sociali inferiori, ma non abbastanza per raggiungere i suoi colleghi aristocratici. Proprio da questo suo essere in mezzo a due fasce d'altezza potrebbe essere nata l'immagine satirica che lo rappresenta minuscolo e con un carattere perennemente irascibile.