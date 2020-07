Scopriamo la volpe volante, lo spaventoso pipistrello gigante grande quasi come un neonato

La foto del pipistrello "apparentemente gigante" che gira in rete da un paio di anni ha destato fin da subito un certo scalpore. Perché trovarsi di fronte a versioni enormi di animali che siamo abituati a vedere come "piccoli" fa certamente effetto. Nonostante la grandezza apparente della creatura in quella foto fosse in gran parte colpa della prospettiva, esistono davvero pipistrelli enormi

Parliamo dunque della volpe volante malese (Pteropus vampyrus), considerato il pipistrello più grande del mondo. Fortunatamente, nonostante il suo nome, il mammifero si nutre quasi esclusivamente di frutta, nettare e fiori (specialmente quelli del Durian, un frutto che a causa della sua puzza combina spesso guai), come le altre volpi volanti del genere Pteropus.

Quanto è grande la creatura? La lunghezza dalla testa al corpo è di circa 34 centimetri, quella dei suoi avambracci è di circa 22 centimetri, ha un peso fino a 1 chilogrammo e l'apertura delle sue ali può raggiungere il metro e mezzo. Quest'ultime, infatti, gli permettono di volare giornalmente per oltre 50 chilometri, così da raggiungere in luoghi in cui può nutrirsi.

Le popolazioni locali danno la caccia alla volpe volante malese per nutrirsi delle sue carni. Dal 2002 al 2006 nella Malaysia Occidentale sono state rilasciate 1.756 licenze di caccia. In totale, sono state uccise circa 87.800 creature, con una media di 22.000 ogni anno. Un comportamento del genere non è sostenibile, e uno studio del 2009 ha previsto l'estinzione della popolazione della Malaysia Occidentale entro 6–81 anni continuando con questo ritmo.

Queste creature si trovano nell'Indocina, Sumatra, Giava, Borneo, Isole della Sonda e nell'Arcipelago delle Filippine. Vivono principalmente nelle foreste e tra le mangrovie. Le volpi volanti si posano a migliaia su un albero; sono state registrate perfino delle colonie da 10.000-20.000 unità tutte sulla stessa pianta.