Scoprire la vita extraterrestre non è mai stato così semplice

Un team di ricercatori del Berkeley Search for Extraterrestrial Intelligence Research Center (SETI) ha sviluppato un nuovo metodo per riconoscere i segnali radio che viaggiano nello spazio interstellare. La scoperta potrebbe rivoluzionare il modo in cui cerchiamo la vita extraterrestre.

Gli scienziati hanno scandagliato i cieli per decenni alla ricerca di onde radio che potrebbero essere prodotte solo da una tecnologia aliena. Di tanto in tanto, tra il rumore bianco dell'universo, spunta un segnale con una gamma di frequenze molto ristretta, non riconducibile a nessun fenomeno naturale. Nella maggior parte dei casi, l'impulso si rivela essere originato dalle nostre stesse apparecchiature tecnologiche, come avvenne nel caso del misterioso segnale proveniente da Proxima Centauri.

Per stabilire l’origine dei segnali radio, si è sempre utilizzato un criterio semplice ma poco sicuro. Se il segnale proviene da un unico punto del cielo, potrebbe essere un messaggio di una civiltà aliena. Se invece proviene da più direzioni, forse è solo qualcuno che sta scongelando del pollo nel suo microonde. Tuttavia, il "forse" non basta se stiamo cercando di sapere se siamo soli nell’Universo e, per questo motivo, i ricercatori del SETI hanno proposto un metodo alternativo.

Le onde radio emesse da una civiltà aliena che vive dall'altro lato della Via Lattea dovrebbero viaggiare per 100.000 anni luce attraverso lo spazio per raggiungere la Terra. Durante questo lungo viaggio, il segnale interagirebbe con il plasma turbolento che si trova nel mezzo interstellare. L’interazione produce un caratteristico "scintillio" chiamato scintillazione diffrattiva, in cui le onde radio iniziano a interferire tra loro.

Questo tipo di interferenza, finora osservata soltanto per le onde emesse dalle pulsar, rappresenterebbe la prova incontrovertibile dell’origine extraterrestre del segnale. Secondo i ricercatori, anche se nessuna delle informazioni del segnale radio originale rimarrebbe intatta dopo un viaggio nello spazio interstellare, la semplice presenza di scintillazione diffrattiva basterebbe a comunicare il messaggio "ehi, siamo qui!".