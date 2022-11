Scoprire l'origine del nostro Sistema Solare grazie alle comete

Un nuovo studio dell'Università della Florida centrale, pubblicato sulle pagine del Planetary Science Journal, ha trovato importanti prove a supporto della teoria sul fatto che, il degassamento delle molecole espulse dalle comete, potrebbe essere il risultato dell'iniziale composizione del nostro Sistema Solare.

Nello studio, condotto dalla dott.ssa Olga Harrington Pinto, del Dipartimento di Fisica dell'UCF, viene spiegato che, misurare il rapporto di alcune molecole presenti dopo il degassamento delle comete, può fornire informazioni sulla composizione chimica dei primi sistemi solari e sull'elaborazione fisica delle comete dopo la loro formazione.

Questo degassamento, che avviene quando le comete (essendo piccoli corpi di polvere, roccia e ghiaccio) si riscaldano ed iniziano a rilasciare gas, è stato studiato dalla dott.ssa Harrington Pinto prendendo in esame 25 di questi corpi celesti e le loro emissioni di acqua, anidride carbonica e monossido di carbonio.

"Uno dei risultati più interessanti è che le comete molto lontane dal Sole, con orbite nella nuvola di Oort che non hanno mai (o solo raramente) orbitato vicino alla nostra stella, sono state viste produrre più anidride carbonica (CO2) che monossido di carbonio (CO) dalla loro chioma, mentre le comete che hanno fatto molti più viaggi vicino al Sole si comportano in modo letteralmente opposto", ha spiegato l'autrice.

"Inoltre, è interessante notare come questi dati sono coerenti con le previsioni secondo cui, le comete che sono rimaste nella nuvola di Oort, potrebbero essere state bombardate dai raggi cosmici sulla loro superficie, così tanto da creare uno strato esterno impoverito di CO", ha aggiunto la Harrington Pinto, che ha combinato con cura i dati ottenuti con diversi telescopi e diversi gruppi di ricerca.

Il prossimo passo del lavoro sarà quello di analizzare le prime osservazioni effettuate con il James Webb Space Telescope, così da poter misurare direttamente i livelli di monossido di carbonio ed anidride carbonica e confrontarne i risultati con questo studio.

