Scoprire la vita nell'Universo? Ecco come l'atmosfera dei pianeti potrà aiutarci

Esistono miliardi di stelle con altrettanto pianeti nell'Universo. Le possibilità che esistano forme di vita in questi corpi celesti sono molto alte, ma fino ad oggi non abbiamo trovato alcuna prova di questa "vita". Tuttavia, abbiamo un nuovo modo per farlo: cercando, in altri mondi, gli ingredienti chiave della vita.

Vengono chiamati "biosegnali", composti noti per essere prodotti da organismi viventi, una prova evidente della vita. Raccogliere questi "campioni" da altri mondi, distanti migliaia di anni luce, è complicato. E anche molto.

Oggi, i telescopi utilizzano la spettroscopia ad alta precisione per esaminare le diverse lunghezze d'onda della luce che rilevano dallo spazio. Esaminando la luce delle stelle che passa attraverso l'atmosfera di un pianeta è possibile ricavare la maggior parte dei gas presenti. Purtroppo però questi strumenti non sono ancora abbastanza grandi per esaminare gli spettri dei pianeti delle dimensioni della Terra.

Per questo motivo gli scienziati stanno perfezionando le loro tecniche sui cosiddetti gioviani caldi, giganti di gas che orbitano molto vicino alla loro stella madre. Nel progetto EXOPLANETBIO, il professor Ignas Snellen della Leiden University in Olanda ha utilizzato, per la prima volta, la spettroscopia ad alta precisione per confermare la quantità di elio presente nell'atmosfera questi pianeti roventi.

Usando queste nuove tecniche, inoltre, il team è stato anche in grado di raggiungerne un altro traguardo, rilevando la velocità di rotazione e la velocità orbitale dell'esopianeta. Snellen è fiducioso, e un aggiornamento allo strumento CRIRES (CRyogenic InfraRed Echelle Spectrograph), che sarà messo online il prossimo anno sul Very Large Telescope dell'European Southern Observatory (ESO), consentirà loro di trovare composti come il metano su pianeti più freddi.

"Stiamo imparando i metodi ora che un giorno potremo applicare ai pianeti simili alla Terra. L'Extremely Large Telescope dovrebbe essere pronto nel 2026, e con quello possiamo iniziare a sondare Pianeti simili alla Terra".