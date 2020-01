Se scoprissimo prove della vita aliena, ce ne accorgeremmo? La vita su altri pianeti potrebbe essere così diversa da quella a cui siamo abituati che potremmo non riconoscere le firme biologiche che essa produce.

Gli ultimi anni sono stati cruciali per la comprensione della "vita aliena", dai biosegnali ai pianeti potenzialmente abitabili. Tuttavia, ciò che possiamo fare è "solo" interpretare i dati che abbiamo con le nostre migliori teorie attuali. Questo è un grosso problema per coloro che sono coinvolti nella ricerca della vita extraterrestre.

Ciò che notiamo, infatti, dipende, a volte abbastanza pesantemente, dalle nostre teorie, concetti, credenze di fondo e aspettative. Ancora più comunemente, ciò che riteniamo significativo può essere distorto. Ad esempio, quando gli scienziati scoprirono per la prima volta prove del buco nell'ozono, inizialmente respinsero i dati ottenuti come errati.

Potrebbe succedere una cosa simile nella ricerca della vita extraterrestre? Gli scienziati che studiano i pianeti in altri sistemi solari sono sopraffatti dall'abbondanza di possibili obiettivi di osservazione. Negli ultimi 10 anni gli scienziati hanno identificato più di 3.650 pianeti e questa tendenza è destinata ad aumentare a dismisura. Ogni nuovo esopianeta è ricco di complessità fisica e chimica. È fin troppo facile immaginare un caso in cui gli scienziati non ricontrollano un obiettivo contrassegnato come "privo di significato", ma il cui grande significato sarebbe riconosciuto da un'analisi più ravvicinata o con un approccio teorico non standard.

Tuttavia, in questo caso, una soluzione potrebbe essere data da uno scienziato qualsiasi, che potrebbe essere incuriosito da un determinato fenomeno e decide di indagare. La storia, infatti, ci insegna che gli uomini di scienza non si fanno sfuggire - prima o poi - nulla. Per fare grandi scoperte, quindi, occorre rimanere aperti. Questo implica un certo incoraggiamento per idee e tecniche non convenzionali.