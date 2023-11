Scoprite i 'maiali infernali', suini giganti che hanno regnato sulla Terra

Una specie particolarmente intrigante cattura l'immaginazione: gli "Hell Pigs", o Entelodonti. Questi giganti antichi, che non erano veri maiali ma piuttosto somigliavano a essi, hanno regnato per quasi 20 milioni di anni, dal periodo che va da 38 a 19 milioni di anni fa.

La loro presenza si estendeva attraverso l'emisfero settentrionale, lasciando un'impronta indelebile nel registro fossile. Nonostante il loro soprannome inquietante, gli Entelodonti non erano necessariamente le creature infernali che il nome suggerisce.

Con un aspetto imponente e caratteristiche fisiche distintive, come un grande cranio lungo fino a 90 centimetri e protuberanze ossee dalla mandibola inferiore, questi animali potevano sembrare minacciosi. Alcuni di loro raggiungevano dimensioni enormi, con il Daedon, ad esempio, che pesava circa 900 chilogrammi, paragonabile ai più grandi orsi bruni.

Tuttavia, nonostante l'aspetto feroce, ricerche recenti suggeriscono che gli Entelodonti potrebbero non essere stati i carnivori spietati che si immaginava. Studi sulla micro-usura dei loro denti hanno rivelato un regime alimentare onnivoro, simile a quello dei cinghiali selvatici, che includeva radici, frutta e forse anche carne da carogne.

Questo non escludeva la possibilità che potessero diventare aggressivi quando necessario, come suggerito dai segni di morsi guariti trovati sui loro crani, probabilmente il risultato di combattimenti tra loro per il territorio o il cibo.