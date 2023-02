Scoprono per caso il cervello di vertebrato più conservato al mondo ed è vecchissimo

Le scoperte effettuate per caso sono sempre le più incredibili, come ad esempio il ritrovamento di un tesoro nella foresta di 2.500 anni fa. Così recentemente i ricercatori si sono imbattuti in un cervello che si ritiene abbia più di 319 milioni di anni: ed è la più antica materia grigia di vertebrato ben conservata mai scoperta.

"Questa è una scoperta così emozionante e inaspettata", ha dichiarato entusiasta alla CNN Sam Giles del Natural History Museum di Londra. "È stata così inaspettata e ci è voluto un po' per essere certi che si trattasse effettivamente di un cervello. L'anatomia del cervello in questo fossile ha grandi implicazioni per la nostra comprensione dell'evoluzione del cervello nei pesci."

Il cranio fossilizzato, in particolare, apparteneva a un Coccocephalus wildi, un pesce primitivo. Non si tratta di una scoperta recente, poiché la creatura è stata portata alla luce per la prima volta oltre un secolo fa in una miniera di carbone in Inghilterra. Visto che il fossile è l'unico esempio conosciuto di questo pesce, i ricercatori volevano analizzarlo attraverso una tomografia computerizzata.

"Aveva tutte le caratteristiche della materia grigia e mi sono detto: 'È davvero un cervello quello che sto guardando?'", ha affermato l'autore senior e paleontologo dell'Università del Michigan Matt Friedman. Questo è il ritrovamento del "cervello fossile tridimensionale più antico al mondo". Una grande scoperta che potrebbe darci nuove informazioni e migliorare alcune lacune nella storia evolutiva.