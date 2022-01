Scordatevi Netflix e Game Pass: negli USA è arrivato il Taco Lover's Pass!

Taco Bell, la popolare catena di fast food americana, ha lanciato quello che possiamo a tutti gli effetti definire il Netflix (o Game Pass) dei Taco. Si chiama "Taco Lover's Pass" ed è un servizio di abbonamento a 30 giorni che permette di ricevere un Taco al giorno per trenta giorni.

Attualmente è disponibile esclusivamente nei punti vendita sparsi negli Stati Uniti, ed è accessibile direttamente attraverso l'applicazione di Taco Bell. Il prezzo è di 10 Dollari al mese, una somma che permetterà agli acquirenti di sbloccare una vera e propria categoria segreta nell'applicazione che permette di scegliere fino a sette Tacos al giorno per poi riscattarli presso un punto vendita.

L'offerta include le seguenti opzioni: Crunchy, Crunchy Supreme, Soft, Soft Supreme, Spicy Potato Soft, Doritos Locos e Doritos Locos Supreme.

Taco è l'ultima catena di fast food che ha deciso di cavalcare il modello di abbonamento in stile Netflix, col tentativo di fidelizzare i propri clienti. Il Chief Digital Officer di Taco Bell, Zipporah Allen, afferma a Yahoo Finance che con questo programma l'azienda "vuole rinnovare il proprio impegno per l'innovazione ed il digitale". La scelta di espanderlo al pubblico è arrivata dopo che durante la beta il 20% degli acquirenti del Pass era nuovo al programma Taco Bell Rewards, mentre un 20% l'ha rinnovato per una seconda volta.

Chissà che in futuro programmi di questo tipo non arrivino anche in Italia. Nel frattempo, non possiamo che invidiare gli americani.