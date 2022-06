Gli scorpioni hanno un'abilità speciale che molti sconoscono

Molti animali hanno dei "poteri speciali" che gli permettono di fare cose incredibili. Prendiamo come esempio il tardigrado, una creatura quasi "immortale" in grado di sopravvivere ad eventi che ucciderebbero la maggior parte degli esseri viventi. Anche gli scorpioni hanno delle grandi abilità speciali, in confronto a noi umani.

Per mettere in paragone, le persone senza cibo potrebbe sopravvivere al massimo fino a otto settimane, mentre "gli scorpioni hanno tassi metabolici molto bassi [che consentono] alle creature di rimanere senza cibo per tutto l'anno o più", ha dichiarato l'esperto di questi artropodi Jonathan Leeming nel suo libro.

Questo perché è proprio la biologia dello scorpione ad essere ottimizzata sull'efficienza. Generalmente, infatti, queste creature non spendono energia inutilmente, e preferiscono utilizzare il loro tempo per aspettare e balzare, improvvisamente, su prede di insetti che si avvicinano all'interno del suo campo visivo piuttosto che cacciare attivamente.

Per questo motivo i loro corpi si sono adattati di conseguenza. "Possono guadagnare fino a un terzo del loro peso corporeo da una singola mangiata", continua Leeming. Non sorprende, quindi, che abbiano colonizzato molte parti della Terra, e i primi scorpioni sembrano risalire a circa 437 milioni di anni fa.

A proposito, chi vincerebbe in uno scontro mortale tra uno scorpione e una tarantola?