Tra scorpioni stitici e metodi per girare le manopole: ecco gli assurdi premi IgNobel 2022

I premi IgNobel sono un riconoscimento satirico assegnato annualmente a dieci autori di ricerche "strane, divertenti, e perfino assurde". L'obiettivo della competizione è semplice: "far ridere e poi riflettere". Fatte le dovute premesse, ecco i vincitori IgNobel 2022.

Il premio per la biologia di quest'anno è andato a degli scienziati che hanno scoperto che gli scorpioni, quando perdono la coda per sfuggire ai predatori, perdono anche il loro ano e rimangono stitici per lungo tempo. "Perdono quasi il 25 per cento della loro massa corporea e l'ultima porzione del tubo digerente, compreso l'ano, che impedisce la defecazione e porta alla stitichezza", scrivono la dott.ssa Solimary García-Hernández e la dott.ssa Glauco Machado nello studio (che troverete a questo indirizzo).

Il dottor Peter de Smet e il dottor Nicholas Hellmuth hanno vinto l'IgNobel per la Storia dell'Arte per aver studiato quelle che credono essere rappresentazioni Maya di persone che, durante i rituali, ricevevano clisteri di alcol e forse droghe psichedeliche. L'articolo in questione, pensate, è stato pubblicato per la prima volta 36 anni fa.

Non è l'unico studio ad essere stagionato. Nel 1999, il professor Gen Matsuzaki ha esaminato il modo più efficiente per girare una manopola e ovviamente la scoperta gli ha fatto guadagnare l'ambito premio. Lo stesso vale per quello della Medicina, dove gli autori hanno scoperto che il consumo di gelato può ridurre un effetto collaterale della chemioterapia.

Il premio per l'Economia è stato vinto da un team italiano che ha spiegato, utilizzando la matematica, perché le persone di successo spesso non sono le più talentuose. Ne volete di più? Per tutti i curiosi, ecco tutti i vincitore dei premi IgNobel del 2021.