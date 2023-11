Il tempo scorre soltanto in avanti: e un esperimento sembra confermarlo

Una recente scoperta emerge da un fenomeno ben noto: cosa succede quando la luce attraversa un'interfaccia, come il vetro o l'acqua? La soluzione a questo problema è stata a lungo stabilita, ma ora gli scienziati hanno identificato un comportamento insolito che si verifica nel mezzo del processo.

Quando la luce attraversa un'interfaccia, la sua velocità cambia e, mentre la soluzione per il comportamento della luce da un lato all'altro dell'interfaccia è ben consolidata attraverso l'equazione d'onda standard, rimane un mistero cosa accada esattamente all'interfaccia stessa. Qui, l'onda luminosa dovrebbe sperimentare un'accelerazione che la soluzione attuale non riesce a spiegare.

Un team di ricercatori ha proposto una nuova equazione che tiene conto di un universo con una dimensione spaziale e una temporale. "Ho trovato un modo molto elegante per derivare l'equazione d'onda standard in 1+1 dimensioni, assumendo che la velocità dell'onda sia costante. Poi mi sono chiesto: e se non fosse sempre costante? Questa si è rivelata una domanda molto interessante", afferma l'autore principale, l'assistente professore Matias Koivurova dell'Università dell'Est della Finlandia.

La squadra ha sviluppato un'equazione d'onda accelerante, che inizialmente sembrava non avere senso, finché non hanno realizzato la necessità di una velocità di riferimento: quella della luce nel vuoto. Risolvendo l'equazione, hanno ottenuto la soluzione corretta sia all'interfaccia che ai suoi lati, ma con un requisito cruciale: il tempo deve muoversi solo in avanti.

Il concetto della freccia del tempo è fondamentale in scienza, e questa equazione suggerisce che la direzione del tempo non derivi solo dalla termodinamica, ma potrebbe essere una proprietà intrinseca della natura, a cui anche la luce in propagazione deve obbedire. Per il campo dell'ottica, risolvere questa equazione significa risolvere un problema di lunga data che ha confuso i fisici per anni, la controversia di Abraham-Minkowski sul comportamento della quantità di moto della luce quando entra in un mezzo.

Secondo la nuova equazione, la quantità di moto è conservata grazie agli effetti relativistici, e sembra aumentare o diminuire a seconda del punto di vista dell'osservatore. "Abbiamo scoperto che possiamo attribuire un 'tempo proprio' all'onda, del tutto analogo al tempo proprio nella teoria generale della relatività", continua il professor Marco Ornigotti, leader dello studio. Questo vuol dire solo una cosa: se la freccia del tempo va sempre in una direzione, potremmo dover dire addio ai sogni di viaggi nel tempo nel passato.