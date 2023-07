La scorsa estate solo in Europa sono morte più di 61.000 persone a causa del caldo

Un risultato drammatico che dovrebbe far riflettere tutti noi. Un team di ricercatori ha analizzato i dati sulle temperature e i tassi di mortalità dal 2015 al 2022 di 823 regioni in 35 paesi europei, con un totale che riguarda 543 milioni di persone.

Dopo aver visto la temperatura massima che possiamo sopportare, diverse ricerche hanno dimostrato in passato che l'Europa si sta riscaldando ad una velocità praticamente doppia rispetto alla media globale. Mentre il mondo si è riscaldato in media di quasi 1.2°C dalla metà del 1800, l'anno scorso l'Europa ha visto il termometro innalzarsi di ben 2.3°C.

Proprio per tale motivo, un team di ricerca dell'Istituto per la salute globale di Barcellona e dell'Istituto di ricerca sanitaria francese INSERM ha realizzato dei modelli in grado di stimare i decessi attribuibili al caldo eccessivo per ogni stato in ogni settimana dell'estate del 2022. Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Medicine.

Il team ha stimato che addirittura 61.672 morti sono state collegate al caldo esclusivamente nel periodo tra il 30 maggio e il 4 settembre dello scorso anno. Inoltre, un'ondata di caldo particolarmente intensa nella settimana dal 18 al 24 luglio ha causato da sola più di 11.600 morti.

"Conoscevamo già l'effetto del caldo sulla mortalità dopo il 2003, ma con questa analisi vediamo che c'è ancora molto lavoro da fare per proteggere la popolazione", ha affermato Hicham Achebak, ricercatore dell'INSERM e coautore dello studio.

Per renderci conto della gravità della situazione, basti pensare che l'anno scorso la Francia ha registrato il maggiore aumento di temperatura rispetto alla precedente stagione, con un balzo di 2.43 gradi Celsius. Nella drammatica classifica segue la Svizzera con un aumento di 2.30°C e la nostra amata Italia con un aumento di 2.28°C. L'Italia detiene anche il bilancio delle vittime più alto legato al caldo con 18.010 morti, seguita dalla Spagna con 11.324 e dalla Germania con 8.173.

Analizzando meglio i dati, emerge come la maggior parte dei decessi riguarda persone di età superiore agli 80 anni. Inoltre, circa il 63% di coloro che sono morti a causa del caldo sono donne.

A meno che non venga fatto qualcosa per proteggere le persone dall'aumento delle temperature, entro il 2030 l'Europa dovrà affrontare una media di oltre 68.000 decessi legati al caldo ogni estate, entro il 2040 ci sarebbe una media di oltre 94.000 morti legate al calore, ed entro il 2050 il numero potrebbe salire a oltre 120.000, hanno affermato i ricercatori. Il caldo oltre a peggiorare le prestazioni a scuola, sembrerebbe dunque creare delle vere e proprie stragi ogni anno di cui nessuno parla sufficientemente.

"Queste previsioni si basano sull'attuale livello di vulnerabilità e sulle temperature future. Se adottiamo misure molto efficaci, tale vulnerabilità può essere ridotta ", ha affermato Achebak.