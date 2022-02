Scorte di chip ancora a rischio a livello globale: segnalati problemi con la logistica

Nonostante i recenti miglioramenti della disponibilità dei chip, la crisi dei semiconduttori su scala globale sembra ancora colpire duramente l'industria dell'informatica. Nei prossimi mesi, però, pare che non sarà la scarsità di chip, ma l'esistenza di "colli di bottiglia" logistici a causare ritardi negli approvvigionamenti in tutto il mondo.

Stando a quanto riporta il portale taiwanese DigiTimes, infatti, nel 2022 le spedizioni dei notebook peggioreranno, anche a fronte di un miglioramento delle scorte, proprio a causa dei colli di bottiglia in termini logistici di cui stanno soffrendo diversi ODM taiwanesi, come Quanta Cloud Technology (QCT) e Wiwynn.

In particolare, DigiTimes Research spiega che lo shortage dei chip per notebook si è fatto meno grave negli ultimi mesi, ma le spedizioni potrebbero essere rese difficoltose da problemi nei trasporti intercontinentali. DigiTimes spiega che, per esempio, i contratti dei portuali americani scadranno a giugno 2022, e andranno rinnovati in concertazione tra le aziende e le rappresentanze dei lavoratori: se portuali e management non riusciranno a trovare un accordo in tempi brevi, il blocco dei porti statunitensi potrebbe mettere in ginocchio le catene produttive.

Ciò che più preoccupa DigiTimes è che il blocco dei porti riguarderebbe anzitutto gli Stati dell'Ovest, come la California, l'Oregon e lo Stato di Washington, dove si trovano molte delle grandi multinazionali dell'elettronica e dove solitamente sbarcano i prodotti provenienti dall'Asia diretti negli Stati Uniti.

Ad aggiungere incertezza alla situazione potrebbe essere la recente formazione di ampi sindacati in America, che hanno riguardato anche gli operai del settore logistico (i corrieri di Amazon su tutti) e che potrebbero complicare le trattative cercando di tutelare i salari e le condizioni dei lavoratori. Ciò, inoltre, potrebbe far crescere i costi della logistica in generale, innalzando eventualmente i prezzi dei prodotti finiti sugli scaffali dei negozi.

Per questo motivo, DigiTimes prevede una leggera contrazione nelle vendite dei Notebook, dopo due anni di miglioramento sostenuto: nel 2021, infatti, le vendite dei laptop erano aumentate del 23,1%, mentre nel 2020 l'aumento era stato del 20% rispetto all'anno precedente. al contrario, non dovrebbe subire problemi il settore dei server, la cui domanda sembra essere così forte da non subire i contraccolpi di un eventuale aumento dei prezzi e delle complicazioni nel settore logistico.

Se la situazione della logistica americana dovesse rimanere incerta, comunque, non è improbabile che intervenga direttamente la Casa Bianca, la quale sta osservando da vicino la crisi dei chip e che ha già stretto accordi con le principali aziende informatiche statunitensi per cercare di risolverla.