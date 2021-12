Scovata una enorme fonte di emissioni radio: ecco dove

Una gigantesca emissione radio è stata catturata dagli astronomi della Curtin University dell'International Center for Radio Astronomy Research (ICRAR) in Australia. Tale sorgente è alimentata da un buco nero supermassiccio nella galassia Centaurus A, distante circa 12 milioni di anni luce dalla Terra.

Poiché tale oggetto celeste si nutre di gas in caduta, espelle materiale quasi alla velocità della luce, causando la crescita di "bolle radio" per centinaia di milioni di anni, che viste dalla Terra, si estendono enormemente, come la lunghezza di oltre 16 lune affiancate.

Il dott. Benjamin McKinley, autore principale della ricerca pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, ha ottenuto le immagini tramite l'utilizzo del telescopio Murchison Widefield Array (MWA) nell'entroterra dell'Australia occidentale, rivelando: "Queste onde radio provengono da materiale che viene risucchiato nel buco nero supermassiccio nel mezzo della galassia".

"Formano un disco attorno al buco nero, e mentre la materia viene fatta a pezzi avvicinandosi ad esso, potenti getti si formano su entrambi i lati del disco, espellendo la maggior parte del materiale nello spazio, a distanze probabilmente superiori a un milione di anni luce", ha proseguito.

"Le precedenti osservazioni radio non erano in grado di gestire l'estrema luminosità dei getti, ed i dettagli dell'area più ampia che circondava la galassia venivano quindi distorti; la nostra recente immagine però supera queste limitazioni", ha concluso il dott. McKinley.

Possiamo imparare molto da Centaurus A, soprattutto perché è la radiogalassia più vicina alla nostra Via Lattea e possiamo vederla in modo molto dettagliato. Non solo attraverso le lunghezze d'onda radio, ma anche a tutte le altre lunghezze d'onda della luce.

Il Dr. Massimo Gaspari, astrofisico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ha affermato come il recente studio ha corroborato una nuova teoria nota come "Chaotic Cold Accretion" (CCA), che sta emergendo con interesse in diversi campi.

In questo modello, le nuvole di gas freddo si condensano nell'alone galattico e "piovono" sulle regioni centrali, alimentando il buco nero supermassiccio che reagisce vigorosamente riemettendo energia tramite getti radio che creano gli spettacolari effetti catturati dal MWA. Chissà poi perché questi buchi neri non ingoiano tutto l'universo?



Il prof. Steven Tingay, ha infatti affermato che è al Murchison Widefield Array che bisogna anche rendere merito; la ricerca è stata possibile grazie al campo visivo estremamente ampio del telescopio, alla superba posizione radio-silenziosa ed all'eccellente sensibilità, le cui immagini e video sono disponibili attraverso il link della fonte alla fine dell'articolo.

Questi straordinari oggetti celesti hanno sempre affascinato studiosi e non, anche se avvolti da un alone di mistero che li ha sempre resi un po' inquietanti; ecco ad esempio gli spaventosi tipi di buchi neri esistenti nell'universo.