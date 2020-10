È stata scovata una molecola 'molto strana' e preziosa nell'atmosfera di Titano

Sembra che una delle principali lune di Saturno, la tanto chiacchierata Titano, nasconda più di quanto immaginassimo: oltre ai possibili oceani salati sotto la superficie, ora è stata scoperta una molecola davvero insolita nell’atmosfera del satellite, mai osservata su nessun altro pianeta.

La molecola in questione è chiamata “ciclopropenilidene" (c-C3H2): una particella ciclica che presenta tre carboni (due di questi uniti da un doppio legame, ibridati sp2), e due idrogeni. Trovate in calce alla notizia un'immagine più escplicativa della sua conformazione.

A causa della sua alta reattività è impossibile che esita in natura in maniera stabile ed isolata, e infatti sul pianeta Terra è possibile ottenerla solo mediante reazioni eseguite in laboratorio. C’è un altro posto però, in cui è possibile rilevarne delle tracce: nel mezzo interstellare dello spazio profondo.

I gas e le particelle che risiedono nel mezzo interstellare sono molto rarefatti, con temperature incredibilmente basse, ed eventuali molecole di “c-C3H2” sono abbastanza isolate da mantenersi intatte e inalterate. Come è possibile che sia stata riscontrata nell’atmosfera ricca e densa (circa quattro volte quella terrestre) della luna Titano? È probabile che la sottigliezza dell'atmosfera a quell'altitudine contribuisca alla sua sopravvivenza, ma perché appaia solo su Titano e non su altri mondi, è un mistero.

Il “ciclopropenilidene” - che persino i ricercatori della NASA descrivono come una "piccola molecola molto strana" - non tende a durare a lungo in condizioni atmosferiche, perché reagisce rapidamente e facilmente con altre molecole, formando altri composti. Per ora rimane un mistero su come si sia potuto produrre nell’atmosfera di Titano, e occorreranno studi approfonditi sulla chimica e sul ciclo dell’ambiente della luna di Saturno. Dati che per ora non abbiamo, ma che potrebbero essere sviluppati dalle prossime missioni in programma, tra cui Dragonfly, posticipata al 2027.

"Quando mi sono reso conto che stavo guardando il ciclopropenilidene, il mio primo pensiero è stato, 'Bene, questo è davvero inaspettato'", ha detto Conor A. Nixon, co-autore dello studio pubblicato sul The Astonomical Journal. "Titano è unico nel nostro sistema solare. Ha dimostrato di essere un tesoro di nuove molecole".

L’importanza di tale molecola risiede non solo nella sua reattività, ma anche nel suo essere “discretamente” piccola: più piccola è, maggiore è il potenziale che ha, comportandosi come uno dei principali mattoni evolutivi. Le reazioni che coinvolgono molecole più piccole - con meno legami - dovrebbero avvenire più velocemente delle reazioni che coinvolgono molecole più grandi e più complicate; e più reazioni significano più prodotti diversificati tra loro (possibilmente anche quelli correlati alla "vita").

“Stiamo cercando di capire se Titano è abitabile", ha detto la geologa Rosaly Lopes del Jet Propulsion Laboratory della NASA. "Vogliamo sapere quali composti dell'atmosfera arrivano in superficie e se quel materiale può attraversare la crosta di ghiaccio fino all'oceano sottostante, perché pensiamo che l'oceano sia dove si trovano le migliori condizioni per l’abitabilità”.

Oceani salati e molecole fondamentali per i processi evolutivi (e teoricamente anche per quelli biologici): un mix eccezionale che – fin ad ora – solo Titano possiede. Ciò lo rende senza errore di sorta il principale candidato su cui concentrare le ricerche della “vita aliena”!