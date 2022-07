Scovate app Android che spillano soldi agli ignari utenti: disinstallatele subito!

In seguito alla questione dello scam che si finge YouTube, torniamo a segnalare su queste pagine minacce di sicurezza a cui è bene prestare attenzione. Infatti, sono state scovate diverse app Android che spillano soldi agli ignari utenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, gli esperti di sicurezza di Trend Micro hanno scovato un buon numero di applicazioni per Android che mirano a utilizzare malware per ottenere le informazioni bancarie delle ignare vittime. Si fa dunque riferimento a PIN, password e credenziali in generale che potrebbero consentire ai malintenzionati di accedere al conto corrente.

Risulta dunque importante fare attenzione a quali applicazioni si scaricano, dato che purtroppo i criminali stanno facendo uso di metodi avanzati, in grado persino di intercettare i messaggi diretti verso il numero di cellulare delle vittime. In parole povere, i malintenzionati possono potenzialmente ottenere in questo modo i codici di sicurezza.

Quali sono le app da cui stare alla larga (e da disinstallare nel caso siano presenti sul proprio dispositivo Android)? Di seguito potete trovare la lista del software da evitare: le app sono in ogni caso già state rimosso dal Play Store, ma potrebbero risultare ancora installate su alcuni smartphone e tablet.

Le app Android che possono spillare soldi alle ignare vittime

Call Recorder APK (com.caduta.aisevsk); Rooster VPN (com.vpntool.androidweb); Super Cleaner- hyper & smart (com.j2ca.callrecorder); Document Scanner - PDF Creator (com.codeword.docscann); Universal Saver Pro (com.virtualapps.universalsaver); Eagle photo editor (com.techmediapro.photoediting); Call recorder pro+ (com.chestudio.callrecorder); Extra Cleaner (com.casualplay.leadbro); Crypto Utils (com.utilsmycrypto.mainer); FixCleaner (com.cleaner.fixgate); Universal Saver Pro (com.qaz.universalsaver); Lucky Cleaner (com.luckyg.cleaner); Just In: Video Motion (com.olivia.openpuremind); Document Scanner PRO (com.myunique.sequencestore); Conquer Darkness (com.flowmysequto.yamer); Simpli Cleaner (com.scando.qukscanner); Unicc QR Scanner (com.qrdscannerratedx).

Insomma, un'altra minaccia in termini di sicurezza sta colpendo il mondo dei dispositivi Android. Prestate attenzione.