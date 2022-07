Scovate tre nuove particelle di materia esotica: il risultato sensazionale dell'LHC

Il Large Hadron Collider è l'acceleratore di particelle più importante al mondo e sotto l'egida del CERN. Situato tra Svizzera e Francia, è stata questa la casa di alcune delle scoperte più significative degli ultimi anni. Seppur breve infatti, la storia dell'LHC è costellata di successi, ai quali si aggiungono nuove scoperte.

Sono state infatti trovate prove dell'esistenza di tre particelle esotiche, ovvero particelle la cui combinazione di quark non era mai stata vista prima. Queste sono due particelle con combinazione di quattro quark e una particella composto da ben cinque quark, e sono tutte affini al Modello Standard.

Le tre particelle sono importanti, anche se non quanto il Bosone di Higgs, ma suggeriscono che all'LHC possono essere ancora viste tante particelle che potrebbero comporre i mattoni fondamentali del cosmo. Perché queste tre particelle sono così particolari? Gli adroni - ovvero le particelle come protoni e neutroni - vengono principalmente composte da tre quark, mentre le particelle con quattro o addirittura cinque quark al proprio interno sono molto più rare.

I due tetraquark appena identificati si compongono di una combinazione "doppiamente caricata elettricamente" di un quark charm, un antiquark strange, un quark up e un antiquark down per il primo, il secondo invece ha un quark charm, un antiquark strange, un antiquark up e un antiquark down. Il pentaquark analizzato invece è composto da un quark charm e un antiquark charm, un quark up, un quark down e un quark strange. Questo è il primo pentaquark conosciuto a includere un quark strange nella propria struttura.

Questa sarà soltanto una delle tante scoperte dell'LHC dato che l'acceleratore di particelle è stato ulteriormente potenziato.