Screenshot del presunto sito web Apple conferma le colorazioni dei nuovi iPhone

Manca ormai pochissimo alla presentazione dei nuovi iPhone e sul web si fa un gran parlare della prossima gamma di smartphone che andrà a presentare il colosso di Cupertino nel corso del keynote del prossimo 12 Settembre.

A qualche ora di distanza dalle fotografie pubblicate da Walmart, che di fatto hanno confermato il design della linea di Melafonini, direttamente da Slashleaks arrivano degli screenshot provenienti da un presunto sito web Apple che non fanno altro che confermare le indiscrezioni.

In particolare, come si può vedere dallo screenshot presente in apertura di notizia e poco sotto, vengono confermate le nuove colorazioni ed i tre diversi modelli di iPhone.

Ai nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max, è anche affiancato uno smartphone che riprende a grandi linee il design di iPhone 8 ed iPhone 7, con singola fotocamera posteriore e che molto probabilmente dovrebbe essere iPhone 9, il modello "di fascia media" con display LCD.

Interessanti anche lo screenshot che si focalizzano sulle diverse colorazioni: allo Space Grey ormai divenuto classico per gli utenti Apple, vengono affiancate anche le opzioni Red, Spicy Orange e Cobalt Blue.

Non è la prima volta che sul web si parla delle presunte nuove colorazioni degli iPhone, ma è la prima volta che trapela uno screenshot di questo tipo. Per le conferme di rito non ci resta che aspettare ancora qualche giorno.