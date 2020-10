Scrivere a mano ci rende più intelligenti, ecco perché

I computer hanno velocizzato la scrittura degli appunti presi a scuola a molti studenti, tanto che moltissimi universitari si affidano a loro per stare al passo con le spiegazioni dei docenti. Ma uno studio recente ha dimostrato che in realtà scrivere a mano fa apprendere molto di più e più rapidamente, soprattutto nei bambini. Ecco perché.

A condurre questa ricerca è stato un team di ricercatori del Dipartimento di Psicologia della Norwegian University of Science and Technology di Trondheim, guidato dalla professoressa Audrey van der Meer, il quale ha esaminato prima nel 2017 un gruppo di 20 studenti e nel 2020 un gruppo di 12 bambini e 12 giovani adulti (ragazzi d’età attorno ai 20 anni); in entrambi gli studi sono state monitorate e registrate le onde cerebrali tramite un cappuccio con oltre 250 elettrodi per l’EEG.

Dopo aver raccolti più di 500 dati al secondo per 45 minuti a persona, gli esperti hanno scoperto che il cervello sia dei bambini che dei giovani adulti è molto più attivo quando scrivono a mano che quando scrivono con una tastiera. Secondo la Van der Meer, “L’uso di carta e penna dà al cervello più ‘ganci’ su cui appendere i ricordi: scrivere a mano crea molta più attività nelle parti sensomotorie del cervello, attivando molti più sensi poiché si preme la penna sulla carta, si vedono le lettere scritte e si sente il suono mentre si scrive. Queste esperienze sensoriali creano un contatto tra le diverse parti del cervello e aprono il cervello all'apprendimento”.

Questo va contro la tendenza degli ultimi anni: un sondaggio condotto in 19 paesi dell’Unione Europea ha mostrato che i ragazzi norvegesi sono quelli che spendono più tempo online, tra smartphone, PC e tablet, per circa quattro ore al giorno minimo. Audrey van der Meer ha sì affermato che il “digital learning” è importante e ha molti aspetti positivi, ma serve comunque allenamento nella scrittura a mano: “Dato lo sviluppo degli ultimi anni, rischiamo che una o più generazioni perdano la capacità di scrivere a mano. La nostra ricerca e quella di altri mostrano che questa sarebbe una conseguenza molto sfortunata”.

Ancora, la ricercatrice norvegese avrebbe enfatizzato che imparare a scrivere a mano è un processo lento ma importante: i movimenti intricati della mano e dare una forma alle lettere ha diversi benefici, mentre scrivere con una tastiera al computer consiste soltanto nel ripetere lo stesso movimento per ogni lettera. Questi processi vengono percepiti diversamente dal nostro cervello, condizionando l’apprendimento.

Ma l’era del digitale ha anche altri effetti positivi e negativi: per esempio, è stato dimostrato che giocare ai videogiochi da piccoli migliora le abilità cognitive quando si è adulti, mentre ricevere meno "Mi piace" causa stress e depressione negli adolescenti.