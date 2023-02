'Scrivimi una poesia su Bing che supera Google': ecco la risposta di ChatGPT

Nella serata di ieri Microsoft ha presentato il nuovo Bing basato su ChatGPT, con cui ha lanciato la sua sfida a Google nel campo dei motori di ricerca dopo il maxi investimento in OpenAi di qualche settimana fa.

A quanto pare, per un rapporto interno, preparato da Sprinklr e visionato da Insider, è stato chiesto a ChatGPT di scrivere un poema su “come Microsoft batte Google integrando ChatGPT in Bing”.

La risposta del chatbot è stata la seguente:

”C’era una volta un motore di ricerca chiamato Bing

Che stava lottando, non facendo molte cose

Ma con ChatGPT dalla sua parte

Alla fine ha avuto la meglio

E ha lasciato Google alla ricerca della sua prossima avventura”

Il rapporto conferma ancora una volta come Microsoft voglia puntare in maniera importante su ChatGPT e di come sia fiduciosa per la riuscita dei suoi piani. In un post pubblicato sul blog, il CEO Satya Nadella ha spiegato che “l’intelligenza artificiale cambierà radicalmente ogni categoria di software, a partire da quella più importante di tutte: la ricerca”.

Per tutte le informazioni su come provare Bing con ChatGPT, vi rimandiamo al nostro approfondimento con tutte le istruzioni. Al momento è possibile iscriversi alla lista d’attesa, di cui non sappiamo l'entità e la velocità di scorrimento.