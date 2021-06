Scrocchiare le dita fa venire davvero l'artrite? La risposta della scienza

Nell'arco della nostra vita avremmo sentito sicuramente qualcuno dirci: "non ti scrocchiare le dita perché ti fa venire l'artrite!" (personalmente a me è successo N. d. R.). Bene, scrocchiarsi le nocche fa davvero male? O si tratta semplicemente di una convinzione profondamente radicata e senza alcun tipo di fondamenta scientifica?

Innanzitutto spieghiamo come avviene la "magia": le nostre articolazioni contengono il liquido sinoviale, una sacca di liquido che funge da lubrificante e che protegge le ossa dallo sfregamento l'una contro l'altra. Quando si ci scrocchiano le dita, viene aumentato lo spazio nell'articolazione, causando la formazione di bolle di gas nel fluido.

È semplicemente lo scoppio di queste bolle a fare il rumore che sentiamo. Il suono potrebbe sembrare preoccupante, ma in realtà non ci sono molte prove che suggeriscano che questa operazione sia pericolosa o aumenti il ​​rischio di contrarre l'artrite. Quest'ultima, infatti, ha fattori di sviluppo molto più importanti, come la storia familiare, l'età, il sesso, le lesioni articolari lo stile di vita (come il fumo e l'obesità).

Quindi no, attualmente non c'è alcuna prova scientifica che dimostri che scrocchiarsi le dita causi l'artrite.