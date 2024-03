Governo senza scrupoli? Costruita un'autostrada intorno ad una casa

La proprietaria si è rifiutata di venderla al governo per oltre un decennio, poiché negli anni non le è mai stata offerta una proprietà sostitutiva adeguata. A distanza di anni, è stata costruita una vera e propria autostrada intorno all’abitazione.

Mentre in Giappone si viene pagati per andare a vivere in campagna, questa volta ci troviamo precisamente nella città di Guangzhou in Cina. L'edificio di 40 metri quadrati disposti su un solo livello, si trova nel mezzo di un'autostrada a quattro corsie come potete osservare anche voi nelle (assurde) immagini presenti al seguente link.

La proprietaria è la signora Liang e ha più volte dichiarato di come non le importi di ciò che gli altri pensano di lei, aggiungendo anche: "Pensate che questo posto sia pessimo? Io lo trovo calmo, liberatorio, piacevole e confortevole".

In realtà, la proprietaria ha ricevuto diverse offerte da parte del governo. Parliamo infatti di vari appartamenti e denaro. Secondo alcune fonti, le sono stati offerti due appartamenti, ma lei ne ha sempre richiesti almeno quattro. Le conseguenze di tutto ciò? Decisamente comiche.

Il governo ha prontamente contatto un team di ingegneri, che ha messo in campo ogni misura di sicurezza per evitare problemi alla signora Liang.

Si tratta a tutti gli effetti di una delle cosiddette "case chiodo", ovvero quelle in grado di resistere alla demolizione grazie alla caparbietà dei loro proprietari.

Sebbene non si tratti di trasportare un'arma nucleare in autostrada, casi come questo dovrebbero comunque far riflettere. Siamo sicuri che sia sempre il governo a sbagliare?

