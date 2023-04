Questi scudi vichinghi non erano cerimoniali: venivano usati in battaglia

Una ricerca pubblicata su Arms and Armour, sostiene che 64 scudi vichinghi ritenuti di natura cerimoniale, furono usati in battaglia. Una rianalisi degli iconici scudi, suggerisce che potrebbero essere stati ricoperti di pelle grezza, pratica non inusuale considerando che i vichinghi rivestivano gli scudi con la pelle.

Nel 1879, i figli di due contadini decisero di scavare un grande tumulo funerario situato nella Fattoria Gokstad, vicino a Sandefjord nella Norvegia orientale. Conosciuto localmente come il tumulo del re, si pensava contenesse un tesoro. Tali voci attirarono l'attenzione di Nicolay Nicolaysen dall'Università di Oslo, che ha contattato i figli e ha organizzato lo scavo da solo. Un anno più tardi il tesoro è stato realmente scoperto.

Il tumulo si è rivelato ospitare una nave lunga vichinga straordinariamente ben conservata, che è diventata una fonte iconica di informazioni archeologiche sull'era vichinga. La nave costruita intorno all'890 d.C., era stata utilizzata in mare per il commercio, il trasporto e il combattimento. Quindi, nel 900 d.C., fu trascinata nell'entroterra dove fu sepolta con un uomo ricco e potente.

Tra i vari materiali e oggetti trovati sulla nave, c'erano 64 scudi rotondi di legno che erano stati dipinti di giallo e nero. Questi scudi sono tra gli esemplari meglio conservati al mondo, per quanto riguarda la documentazione archeologica.

"In quanto tali, questi manufatti hanno contribuito in modo significativo alla nostra comprensione della costruzione degli scudi rotondi dell'era vichinga. Non è esagerato affermare che i reperti hanno plasmato quasi da soli la nostra comprensione degli scudi rotondi dell'era vichinga come conseguenza del loro grado di conservazione", spiega nel documento Rolf Fabricius Warming, autore dello studio e studente di dottorato in archeologia all'Università di Stoccolma.

Gli scudi erano costituiti da assi di legno disposte attorno a una borchia di ferro da un lato e una maniglia dall'altro. Sfortunatamente, nonostante il loro stato ben conservato, gli scudi non sono rimasti completi. In precedenza, gli archeologi credevano che gli scudi fossero stati usati solo per scopi cerimoniali, ma la rianalisi di Warming suggerisce il contrario.

Utilizzando tecniche all’avanguardia, si è scoperto che gli scudi erano originariamente ricoperti da uno strato organico che era probabilmente pelle grezza (pelle di bovino non conciato). Questo strato resistente avrebbe contribuito a proteggere e rinforzare le assi e il bordo dello scudo, il che suggerisce che potrebbero essere stati utilizzati per scopi pratici, come ad esempio in combattimento.

Nonostante si possa pensare il contrario, il fatto che i vichinghi utilizzassero cani e cavalli nelle incursioni, dimostra ulteriormente quanto fossero complessi dal punto di vista culturale e sociale e le ricerche in corso continuano ad aggiungere dettagli sulla loro storia, come osserva lo stesso Warming: "Anche se si tratta solo di un'indagine preliminare, ha portato avanti una serie di considerazioni significative e punti di partenza per studi futuri".