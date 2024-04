Questo è il nuovo scudo dell'invisibilità di nuova generazione ed è assurdo

I mantelli dell'invisibilità stanno diventando realtà grazie al fervore e all'ingegno di una start-up britannica. La Invisibility Shield Co. ha dedicato quattro anni alla realizzazione di un sogno antico, lanciando il suo primo prodotto nel 2022 tra l'entusiasmo generale del web.

Questa è l'immagine dello scudo dell'invisibilità. Oggi, l'azienda è pronta a superare se stessa con la seconda generazione di scudi, più grandi e impercettibili di prima. Questi, frutto di astuzie ottiche e non di magie o forniture energetiche esterne, riescono a creare un effetto di trasparenza che in realtà è una visione sfocata di ciò che si trova dietro di loro.

Attraverso un sofisticato sistema di lenti, la luce riflessa dall'oggetto o dalla persona posta dietro lo scudo viene deviata, rendendola invisibile all'osservatore posto davanti. Tristan Thompson, mente creativa dietro lo scudo, spiega che il segreto risiede nell'uso di lenti capaci di disperdere la luce riflessa dalla persona dietro di esso, rendendola più diffusa e quindi meno percettibile rispetto allo sfondo più ampio.

Il team ha lanciato una campagna Kickstarter per finanziare la produzione di questi scudi di seconda generazione, seguendo il successo della prima serie, anch'essa supportata dalla comunità online. Con importanti migliorie, come la forma e la densità delle lenti ottimizzate per scudi curvi e una produzione più raffinata che elimina gli strati adesivi in favore di un unico pezzo estruso, la nuova gamma promette risoluzioni migliorate e una maggiore chiarezza.

Disponibili in tre dimensioni diverse, da un pratico "Mini" a un imponente "Megashield", questi scudi sono progettati per essere facilmente trasportabili, ripiegandosi fino a un trentesimo del loro volume originale. Con prezzi di lancio accessibili e la promessa di consegna entro la fine del 2024, gli scudi dell'invisibilità di seconda generazione non sono solo un traguardo tecnologico, ma anche una fonte inesauribile di divertimento e meraviglia.

A tal proposito, sapete che questa tecnologia renderà invisibili i cecchini?

