Queste sculture di cammelli a grandezza naturale sono più vecchie delle piramidi

Le piramidi sono state costruite all'incirca 4.500-5000 anni fa, lo stesso vale per Stonehenge, costruito all'incirca 5.000 anni fa. In confronto, queste sculture trovate in Arabia che rappresentano cammelli, cavalli o asini sono molto più vecchie: risalgono al Neolitico e sembrano risalire a circa 8.000 anni fa.

Nonostante l'erosione della roccia, gli esperti sono riusciti a identificare ben 21 sculture di questi animali. Secondo quanto riportato nel Journal of Archaeological Science Reports, questi sono alcuni dei prodotti tridimensionali più antichi (e sopravvissuti) dell'umanità: battono di 2.000 anni perfino le ziggurat mesopotamiche.

Attualmente queste sculture si trovano in un deserto che 8.000 anni fa era leggermente più umido di oggi; per questo motivo si pensa che il sito in questione fosse soltanto un punto di sosta di una rotta commerciale. All'epoca, infatti, il deserto di oggi era una savana, con dei laghetti per rinfrescarsi e con degli alberi per ripararsi dai raggi solari.

"Adeso possiamo collegare il sito dei cammelli a un periodo della preistoria in cui le popolazioni pastorali dell'Arabia settentrionale creavano arte rupestre", afferma lo studio. Le raffigurazioni sono così realistiche che gli esperti sono riusciti a distinguere i cammelli della stagione delle piogge, quando guadagnavano peso, e quelli della stagione secca, quando ovviamente erano più magri.

Gli esperti devono lottare contro il tempo per preservare le antiche opere d'arte, poiché l'erosione in questo contesto è davvero spietata. A proposito di cammelli: lo sapete cosa c'è, in realtà, all'interno delle loro gobbe? Mentre in Australia, purtroppo, 10mila esemplari sono stati abbattuti dai cecchini perché consumavano troppa acqua.