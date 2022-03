Sculture sulla superficie lunare? L'insolito progetto di Koons

L'artista pop americano Jeff Koons, uno degli artisti più celebri e quotati grazie ad i suoi lavori esposti nelle gallerie di tutto il mondo come "Ballon Dog" e "Rabbit", per il suo ultimo progetto "Moon Phases", invierà sculture sulla Luna entro fine anno, a bordo di un veicolo spaziale che decollerà dal Kennedy Space Center in Florida.

La Pace Gallery di New York, una delle più famose gallerie d'arte d'America, ha comunicato che il lavoro di Koons prevederà sculture fisiche che rimarranno permanentemente sulla superficie lunare dentro un satellite trasparente in miniatura rivestito termicamente.

Le opere viaggeranno sul "Nova-C Lunar Lander", un veicolo spaziale progettato dalla società privata Intuitive Machines per trasportare piccoli carichi utili commerciali sulla superficie del

nostro satellite, e verranno collocate nell'area nota come Oceanus Procellarum, un vasto mare lunare sul bordo occidentale del suo lato visibile.

La Pace Gallery non ha ancora rilasciato dettagli riguardo il numero o le dimensioni delle sculture dirette nello spazio, ma ha affermato che il luogo dove verranno posizionate diventerà un sito del patrimonio lunare.

Koons ha così spiegato la sua nuova idea: "I nostri risultati in campo spaziale rappresentano il potenziale illimitato dell'umanità". Il progetto segnerà infatti anche i 50 anni dall'ultimo viaggio con equipaggio americano sulla Luna.

Ricordiamo che la NASA ha in previsione di effettuare a maggio il volo di prova di Artemis-1, la missione lunare senza equipaggio, in previsione di un eventuale atterraggio con equipaggio, probabilmente non prima del 2026.

Curiosità, Koons realizzerà anche versioni uniche digitali delle sculture inviate sul nostro satellite, segnando il suo ingresso nel nuovo e redditizio mondo degli NFT. "Volevo creare un progetto NFT storicamente significativo", ha affermato.

