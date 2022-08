Scuola o gaming? Tutti e due, da Unieuro: MSI Vector GP66 con GeForce RTX 3080

Da un estremo all'altro alla ricerca del miglior notebook per lo studio e le più grandi battaglie virtuali. Dopo aver visto l'interessante promozione sul Lenovo IdeaPad con RTX 3060, passiamo alla fascia alta con il massimo della grafica attualmente a disposizione - e ben altro budget!

Direttamente su questa pagina del negozio Unieuro troverete il potente MSI Vector GP66 12UH-216IT in offerta a 2.599 euro invece di 2.899, per un risparmio del 10%. Ma non è finita qui: infatti, in questi giorni è attiva una promozione che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto direttamente nel carrello, che porta il prezzo finale a 2.469,05 euro.

Sotto la scocca trovate una configurazione di tutto rispetto, composta da un processore Intel Core i7-12700H in tandem con una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080, tra le migliori opzioni attualmente sulla piazza.

Completano il quadro 16 GB di memoria RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, ma non solo. Infatti, per sfruttare al massimo una macchina di questo genere anche con gli amici e per sessioni di studio di gruppo di alta qualità, non manca un quadro di connettività completissimo, dal WiFi 6 Killer al Bluetooth 5.2. Il pannello, invece, è un 15,6 pollici IPS con copertura completa nello spazio sRGB, risoluzione FullHD e frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz.



La portata principale è sicuramente la grafica, ricordando che con NVIDIA non si punta solo alla potenza bruta ma a tutta una serie di ottimizzazioni e tecnologie premium tra cui il DLSS e ciò che gravita attorno al mondo Max-Q da Resizable BAR a Dynamic Boost 2.0.



Se siete pronti per il nuovo anno di scuola e università, perché non farlo con le armi migliori?