A scuola di lingue con GPT-4: Duolingo lancia il nuovo abbonamento Max con l'IA

In concomitanza con il lancio di GPT-4 di OpenAI, Duolingo ha annunciato l’abbonamento Max con funzionalità basate sulla nuova tecnologia di OpenAI. Ad un costo di 29,99 Dollari al mese o 167,99 Dollari l’anno, gli utenti avranno la possibilità di accedere ad una serie di funzionalità aggiuntive.

Tra queste figura la feature “Roleplay” che sblocca un chatbot basato sull’IA che permette agli utenti di mettere alla prova la lingua in conversazioni testuali con vari personaggi. La funzionalità guiderà gli “alunni” in una serie di scenari: ad esempio si può fingere di ordinare un caffè in un bar di Parigi o parlare di vacanze. Al termine della conversazione, l’app fornirà un feedback sull’accuratezza e complessità delle risposte ed una serie di suggerimenti per le future conversazioni.

Nel post pubblicato sul blog ufficiale, Duolingo spiega che a supervisionare le conversazioni ci saranno degli esperti umani che si occuperanno della scrittura delle diverse situazioni e si assicureranno che il prompt iniziale sia allineato con lo stato d’avanzamento nel corso.

Introdotta anche la funzione “Explain My Answer” che offre la possibilità di capire il motivo per cui la risposta data alle esercitazioni proposte al termine delle lezioni è errata o corretta. La società spiega che questa funzione è progettata per fugare dubbi e per ottenere maggiori spiegazioni, e si tratterà di un aiuto nei casi in cui viene ripetuto lo stesso errore.

Al momento gli unici corsi che possono utilizzare queste nuove funzioni sono lo spagnolo e francese per chi parla inglese su iOS, ma in futuro la compagnia ha intenzione di implementarlo anche su altri corsi e piattaforme.