Scuole americane contro TikTok e Facebook: 'Peggiorano salute mentale dei giovani'

Se da una parte TikTok è nel mirino del Copasir per questioni relative alla sicurezza dei dati personali degli utenti, dall’altra la piattaforma di casa ByteDance è, assieme ad altri social network, ritenuta causa principale della crisi mentale dei giovani, tanto che alcune scuole americane si stanno preparando a un’azione legale contro di essi.

Come riportato da The Guardian, alcune scuole pubbliche di Seattle hanno intentato una causa nei confronti di Meta, Snap, Google e ByteDance, ovvero di Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube e TikTok, accusandole di avere “creato una crisi mentale tra i giovani americani” proponendo continuamente contenuti che portano a dipendenza e sensazione di inferiorità.

Nelle 91 pagine depositate presso il tribunale distrettuale si legge chiaramente che, per le scuole, gli imputati avrebbero gestito le rispettive piattaforme social “sfruttando la psicologia e la neurofisiologia dei loro utenti per trascorrere sempre più tempo sulle loro piattaforme, agganciando decine di milioni di studenti in tutto il paese” e portandoli a crescenti tassi di ansia e depressione, se non addirittura casi di autolesionismo e disfunzioni alimentari.

A parlarne è stata un’associazione di insegnanti, la quale ha evidenziato come dal 2009 al 2019 sia aumentato del 30% il numero di studenti delle scuole pubbliche di Seattle che si sentono “tristi o senza speranza quasi quotidianamente per almeno due settimane di fila”, alla luce del continuo confronto con la vita degli influencer. L’obiettivo delle scuole è quello di ottenere il risarcimento dei danni agli studenti stessi, ai docenti che devono provvedere alla pianificazione di programmi con psicologi per il benessere dei giovani, e il pagamento di futuri piani di prevenzione e cura per gli adolescenti.

Sempre negli Stati Uniti, intanto, il Kansas ha attuato il ban di TikTok dai dispositivi governativi.