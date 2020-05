Ecco SD Express 8.0: le schede trasferiranno 4Gb al secondo grazie al PCIe 4.0

Il consorzio SD Association ha annunciato il nuovo standard SD 8.0 per le memory card SD Express, che porta con se una notevole quantità di miglioramenti e novità per gli utenti. Le schede che si baseranno sulla nuova specifica, infatti, garantiranno velocità di trasferimento dati più elevate (quasi quattro gigabyte al secondo).

Questo dato è possibile grazie all'utilizzo delle interfacce PCIe 4.0 ed NVMe. Nel lungo comunicato, inoltre, il consorzio sottolinea che le schede di memoria SD Express che si baseranno sul nuovo standard manterranno la compatibilità con le versioni precedenti.

E' chiaro che si tratta di una novità rivolta principalmente ai professionisti che necessitano di un'elevata velocità per spostare grandi quantità di dati (foto in RAW, video in 8K o a 360°) e comunicazioni. Tuttavia, l'SD Association ha osservato si tratta di uno standard pensato anche per i sistemi di gaming, il mobile computing ed i dispositivi IoT multicanale, tra cui le automobili.

L'SD 8.0 consente di trasferire fino a 3.938 megabyte al secondo, un miglioramento importante rispetto ai 985 megabyte garantiti dalle schede SD 7.0 ed SD 7.1, che però si basavano sull'interfaccia PCIe 3.1.

La palla ora passa ai produttori, che dovranno implementare il nuovo standard nei prossimi prodotti e schede.