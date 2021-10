Seagate collabora con Lucasfilm per SSD e HDD di Star Wars: ecco i prezzi

Dopo aver trattato i piani di Seagate per il futuro, torniamo ad approfondire su queste pagine le novità legate al noto brand. Infatti, è stata "siglata" una partnership non di poco conto tra Seagate e Lucasfilm.

Quest'ultima ha "dato vita" alla gamma Ingot di Star Wars Beskar, ovvero a un SSD PCIe Gen4 NVMe, un hard disk esterno e un SSD SATA, ovviamente proposti in vari tagli. Partendo dall'SSD PCIe Gen4 NVMe, i formati disponibili sono 500GB e 1TB. Purtroppo per il momento si conoscono solamente i prezzi esteri, ma vi basti sapere che il modello da 500GB costa 159,99 dollari, mentre quello da 1TB dispone di un prezzo di 259,99 dollari.

Passando, invece, all'hard disk esterno, quest'ultimo verrà venduto nell'unico taglio da 2TB a 99,99 dollari. C'è infine l'SSD SATA, proposto a 159,99 dollari nel modello da 1TB, nonché a 269,99 dollari in quello da 2TB. La finestra di lancio è semplicemente "durante le festività". In ogni caso, chiaramente il design è ispirato a Star Wars Mandalorian e al metallo Beskar.

Piccola informazione interessante riguardante le caratteristiche di queste edizioni speciali: l'SSD PCIe Gen4 NVMe offre velocità in termini di lettura e scrittura pari a 7000 e 6850 MB/s. Per il resto, per maggiori dettagli potete chiaramente consultare il sito Web ufficiale di Seagate.