Seagate entro fine 2021 lancerà sul mercato consumer HDD da 20 TB

Dopo il lancio dell’HDD Mach.2 Exos 2X14, il primo hard disk a doppio attuatore e a oggi l’hard disk più veloce al mondo, Seagate ha confermato di recente che entro fine 2021 lancerà sul mercato HDD da 20 terabyte creati grazie alle tecnologie PMR, SMR e HAMR.

L’annuncio è giunto direttamente dal CEO di Seagate Dave Mosley, nel corso della consueta chiamata trimestrale sugli utili della società. In tale contesto, egli ha dichiarato: “Abbiamo ampliato la nostra leadership nella tecnologia HDD, come dimostra Seagate, che è stata la prima azienda a commercializzare la tecnologia HAMR e la prima a fornire unità con prestazioni a doppio attuatore, che ora vengono spedite in grandi volumi per supportare più clienti […] Abbiamo in arrivo diverse piattaforme da 20 terabyte: PMR, SMR, HAMR. Ci sono molti gusti diversi e sono destinati a clienti diversi, quindi programmi di qualificazione diversi per ciascuno”.

In altre parole, i piani del colosso statunitense sono ben definiti: entro fine anno vedremo giungere nei negozi retail e online un numero estremamente elevato di unità pensate per il cliente medio e anche per aziende. Insomma, soluzioni differenti create per soddisfare le esigenze di chiunque.

Mosley ha aggiunto che la politica dell’azienda in merito a questo prodotto sarà “molto aggressiva”, sia relativamente alla qualità dei dischi rigidi commercializzati, sia relativamente al numero di unità vendute a causa dell’ascesa della criptovaluta Chia e dell’aumento della domanda di HDD. Sul mercato giungeranno varianti basate sulla tecnologia di registrazione magnetica perpendicolare (PMR), varianti con soluzione di registrazione magnetica (SMR) e anche registrazione magnetica assistita dal calore (HAMR); al segmento consumer verrà consigliata la versione PMR, più conveniente rispetto alle altre.

