Seagate lancia hard disk da 20 TB su mercato consumer, pensati per NAS e data center

Esattamente come anticipato lo scorso luglio da Seagate, sul mercato consumer sono finalmente approdati gli hard disk da 20 terabyte ad alte prestazioni pensati per soddisfare le esigenze di coloro che necessitano di tanto spazio di archiviazione. Si tratta dei modelli IronWolf Pro ed Exos X2; attenzione, però, ai prezzi elevatissimi.

Seagate Technology Holdings ha dunque lanciato sul mercato queste nuove, intriganti soluzioni HDD per qualsiasi cliente. Da una parte abbiamo l’HDD Exos X20, il quale sfrutta la tecnologia Seagate Secure e un valore MTBF di 2,5 milioni di ore per garantire specialmente alle aziende la massima efficienza e sicurezza, mantenendo un ingombro minimo.

Questo modello specifico è stato progettato pensando all'archiviazione cloud, grazie alla latenza ridotta di 4,16 ms e alla memorizzazione nella cache avanzata dalle performance fino a tre volte migliori rispetto ad altre soluzioni. La velocità di trasmissione dati arriva fino a 285 MB/s, l’ideale per data center. Il prezzo consigliato di Exos X20 da 20 terabyte di capienza è pari a 669,99 Dollari.

L’altro modello è IronWolf Pro 20TB, pensato invece per server NAS con design ideato per gestire carichi di lavoro pesanti. Anche in questo caso si parla di velocità di trasferimento sostenute di 285 MB/s, con affidabilità elevata e limite di carico di lavoro fino a 300 TB all’anno.

Questa nuova unità HDD giunge con un sistema IronWolf Health Management per facilitare l'accesso e monitorare lo stato di salute dell'unità. Inoltre, gode di una garanzia limitata di cinque anni e del servizio di recupero dati Rescue per tre anni. In questo caso, il prezzo consigliato è di 649,99 Dollari.

Nel mentre, continua l’attesa per gli SSD FireCuda a tema Star Wars.