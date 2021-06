Seagate Mach.2 potrebbe causare una diminuzione dei prezzi degli hard disk

Il lancio dell’hard disk a doppio attuatore con tecnologia Mach.2, chiamato da Seagate Mach.2 Exos 2X14, potrebbe avere implicazioni importanti sul mercato delle soluzioni per l’archiviazione. Con l’aumento della domanda dei nuovi HDD ultra-rapidi, si prevede un possibile calo dei costi degli hard disk in toto.

Secondo quanto riportato da The Register, infatti, il Senior VP di Seagate Jeff Fochtman durante una giornata di conferenze con gli investitori dell’azienda ha sottolineato che Mach.2 Exos 2X14 è stato appena annunciato e già ha una domanda particolarmente elevata. Per questo motivo, egli vede già all’orizzonte una diminuzione dei prezzi degli HDD con la standardizzazione della nuova tecnologia che ha reso Exos 2X14 l’hard disk più veloce al mondo con velocità di trasferimento pari a 524 MB/s.

Nello specifico, Fochtman ha riferito: “Un notevole vantaggio della standardizzazione della tecnologia a doppio attuatore è che riduce drasticamente i tempi di test e, quindi, il tempo di produzione del disco rigido è notevolmente ridotto. Questo è un vantaggio che non vediamo l'ora di riconoscere dal punto di vista dei costi del business”. Attualmente Mach.2 Exos 2X14 conterebbe già almeno una dozzina di clienti nel settore cloud e data center, interessati ai 14 TB di spazio di archiviazione del nuovo modello. Fochtman, però, prevede la creazione di unità Mach.2 anche da 30 TB.

È interessante notare come il prezzo del modello Exos 2X14 non sia ancora noto e le unità non siano ancora giunte ai clienti; in altre parole, è ancora da vedere se effettivamente “l’HDD più veloce al mondo” porterà vantaggi in termini di costi e performance negli ambienti d’interesse. Come detto da Fochtman, comunque, la standardizzazione di questa tecnologia inedita causerà sicuramente una piccola ma fondamentale rivoluzione nel mercato.

Ciononostante, lo spettro del Chia Coin continua ad aleggiare sopra il mercato dei dischi rigidi: la criptovaluta rivale di Bitcoin sta infatti causando un aumento dei prezzi degli HDD sul mercato, soprattutto in Asia.