Seagate nel mirino degli USA: avrebbe venduto hard disk a Huawei nonostante il divieto

In attesa del lancio degli hard disk da 30 TB, Seagate dovrà affrontare un grattacapo non da poco: gli Stati Uniti hanno pubblicato un report riguardante la presunta vendita di hard disk a Huawei, società cinese che, ricordiamo, essere inserita nella black list commerciale ancora dal 2019.

Il rapporto in questione è stato pubblicato dallo US Senate Committee on Commerce, Science & Transportation e, in esso, si troverebbero le prove relative al rapporto commerciale tra Seagate Technology e Huawei. Di seguito citiamo una porzione del testo, disponibile integralmente sul sito ufficiale: “Prove suggeriscono che Seagate Technology, società con sede in California, abbia continuato a spedire hard disk a Huawei dopo l'entrata in vigore del divieto. I funzionari di Seagate hanno comunicato che la società non dispone di una licenza valida per continuare a spedire hard disk a Huawei, probabilmente concludendo transazioni illecite per tale prodotto dopo la data di entrata in vigore del divieto”.

L’azienda non avrebbe quindi chiesto alcuna licenza al governo statunitense, violando il divieto per oltre un anno. Proprio questo continuo legame con l’azienda di Shenzhen avrebbe contribuito alla crescita di Seagate, che ora controlla il 51% del mercato globale degli hard disk. Il CFO di Seagate lo scorso anno aveva affermato che l’azienda non avrebbe necessitato di licenze specifiche, data l’assenza di particolari restrizioni sul commercio dei loro prodotti. Tuttavia, osservando nel dettaglio i divieti posti in essere si nota che essi riguardano sì i semiconduttori in primis, ma anche la loro “integrazione in prodotti finiti destinati a Huawei”. In altre parole, anche gli hard disk.

Al momento non si prevedono provvedimenti specifici ai danni di Seagate Technology, ma continueremo a osservare la vicenda.

Ricordiamo, in conclusione, che nel 2021 Seagate ha lanciato Mach.2 Exos 2X14, hard disk a doppio attuatore dalla velocità di lettura e scrittura sorprendente.