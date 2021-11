Seagate porta gli SSD di Star Wars anche in Italia, ecco quando arriveranno

In seguito alla preannunciata partnership tra Seagate e Lucasfilm per SSD di Star Wars, finalmente arrivano anche in Italia i nuovi dispositivi di archiviazione della gamma Seagate FireCuda.

Con una livrea personalizzata che riproduce l'effetto dei lingotti di Beskar con tanto di sigillo imperiale, che abbiamo potuto scoprire nella Serie TV The Mandalorian disponibile su Disney+, Seagate ha dato vita a una linea di prodotti unici per gli appassionati del franchise e delle alte prestazioni.

"Siamo entusiasti all'idea di introdurre questo iconico design di una delle saghe più popolari al mondo per le battle station di tutti i giocatori", ha dichiarato Jeff Fochtman, vicepresidente senior del marketing e del settore commerciale di Seagate Technology, che ha continuato affermando anche che "Questa collaborazione è apprezzata da un vasto pubblico, inclusi gamer, produttori ed appassionati di Guerre stellari".

I prodotti che verranno personalizzati con il tema Star Wars Beskar Ingot sono tre, ovvero un SSD M.2 2280, un SSD SATA da 2,5 pollici e un'unità disco, sempre esterna, dotata di retroilluminazione RGB. L'unità M.2, in particolare, è di tipo NVMe su standard PCIe Gen4, con velocità di lettura e scrittura sequenziale rispettivamente di 7000 e 6850 MB/s.

Quanto ai prezzi italiani, il nuovo SSD PCIe Gen 4 di Star Wars arriverà sugli scaffali a un prezzo di partenza di 179,90 euro per il modello da 500 GB, che diventano 259,90 per la variante da 1 TB.

Gli SSD in formato 2,5" saranno disponibili nei tagli da 1 e 2 TB con prezzi rispettivamente di 199,90 e 359,90 euro. Infine, l'HDD esterno tradizionale avrà un costo di 124,90 euro per una capacità di 2 TB. Seagate ha grandi piani per il futuro ma, in attesa delle nuove tecnologie, la gamma Lucasfilm è prossima al debutto. Infatti, come annunciato dall'azienda, le nuove unità di archiviazione firmate Star Wars saranno disponibili in tempo per le festività natalizie.