Seagate presenta Mach.2, HDD con due dischi e 14 TB di spazio: è il più veloce al mondo

Seagate ha annunciato nelle ultime ore il suo primo hard disk (HDD) a doppio attuatore Mach.2 Exos 2X14, prodotto che si presenta come l’hard disk più veloce al mondo grazie a una velocità di lettura e scrittura sensazionale, frutto dell’utilizzo di due testine indipendenti che svolgono operazioni in parallelo.

Chiariamo subito che per ora Mach.2 è elencato sul sito di Seagate ma le unità disponibili sono vendute solo a clienti selezionati e non a chiunque desideri aggiudicarsene uno. La vendita al pubblico verrà comunque aperta in futuro, dunque occhi aperti!

Ma passiamo ai dettagli tecnici di questo prodigio che aiuterà certamente i possessori di data center e piccoli server: la tecnologia multi-attuatore Mach.2 permette di raddoppiare le velocità di lettura e scrittura, sequenziali e casuali, raggiungendo addirittura 524 megabyte al secondo. Inoltre, Exos 2X14 ha una capacità da 14 terabyte grazie a due hard disk da 7 terabyte in un unico chassis da 3,5 pollici sigillato ermeticamente e riempito di elio. Infine, si parla di una cache multisegmentata da 256 MB, interfaccia SAS da 12 GB/s a porta singola e 7200 RPM di velocità.

Ciò lo rende competitivo anche con alcune unità SSD SATA economiche, soprattutto a causa del costo per TB inferiore – sebbene non sia effettivamente noto il prezzo retail. Per quanto riguarda il consumo energetico si parla di 7,2 W quando inattivo e fino a 13,5 W sotto carico pesante, superiore dunque ai 12 W raccomandati per HDD da 3,5 pollici.

Una grande novità nel mondo tech che certamente attirerà l’attenzione di chi è a caccia di HDD estremamente capienti ma anche affidabili e rapidi. Sarà interessante capire quale sarà il costo al pubblico al momento del lancio.

Seagate, tra l’altro, ad aprile ha lanciato le unità esterne FireCuda Gaming e FireCuda Gaming Hub.