Seagate punta ad hard disk da 30 TB: confermato lancio entro metà 2023

Lo scorso settembre Seagate ha anticipato il lancio di hard disk da 30 TB entro 2023 o 2024 sul mercato internazionale e, finalmente, abbiamo novità importanti al riguardo: la società ha annunciato formalmente che i suoi primi HDD da 30 TB e oltre arriveranno a metà 2023.

A ufficializzare questa intenzione è stato lo stesso CEO David Mosley durante la recente chiamata sugli utili con gli investitori, specificando che lo sviluppo sta procedendo bene e Seagate è sulla buona strada per iniziare a spedire la sua “famiglia di unità da 30+ TB” a clienti selezionati entro la prima metà dell’anno prossimo. Non abbiamo ancora le specifiche tecniche complete, ma sappiamo già che si baseranno sulla tecnologia HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) che, ricordiamo, incrementa il limite di memorizzazione, la densità dei dati e la stabilità del processo di registrazione.

A oggi, ricordiamo, il disco rigido più grande del mondo è prodotto da Western Digital ed è da ben 26 TB, sviluppato con la tecnologia UltraSMR per codifica a blocchi e correzione avanzata di eventuali errori. Per vincere questa corsa ai 30 terabyte, Seagate in realtà potrebbe adottare un approccio lievemente diverso dalla suddetta tecnologia HAMR, riscaldando momentaneamente minuscole sezioni del disco durante la scrittura.

Così facendo, secondo gli appassionati, si potrebbe arrivare persino a oltre 50 terabyte in futuro. La stessa Seagate in passato ha specificato che intende raggiungere quota 50 TB entro il 2026, sarà in grado di farlo grazie a HAMR? Lo sapremo a tempo debito.

Proprio recentemente, peraltro, abbiamo assistito al lancio di HDD Western Digital da 22TB per NAS e aziende.