Seagate nel Star Wars Day lancia 3 hard disk con Grogu, Boba Fett e il Mandaloriano

Nella giornata dedicata a Star Wars (May the 4th be with you) alcune aziende colgono l’occasione per lanciare sul mercato nuovi prodotti dedicati alla saga di George Lucas: di seguito parleremo, in particolare, degli inediti hard disk Seagate ispirati a Boba Fett, Grogu e The Mandalorian.

Questi dispositivi di archiviazione in edizione speciale con licenza sono perfetti per tutti i collezionisti del franchise e gli appassionati di tecnologia: abbiamo il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett, il tenero Grogu e l’incrollabile Mandaloriano, divise in tre unità disco rigido FireCuda dotate di illuminazione LED RGB personalizzabile e con capacità pari a 2 TB.

Questi HDD funzionano con PC, Mac, PlayStation e Xbox per archiviare file multimediali, giochi e molto altro indipendentemente dal sistema operativo, grazie al supporto USB 3.2 Gen 1 a velocità elevata. Ognuna di queste unità in edizione speciale gode della garanzia limitata di cinque anni di Seagate e di tre anni di Rescue Data Recovery Services, per tenere sempre al sicuro tutti i vostri dati.

A partire da oggi, 4 maggio 2022, i fan potranno accedere a Grogu Drive, The Mandalorian Drive e Boba Fett Drive a 144,99 Euro cadauno sul sito ufficiale Seagate.

Nel novembre 2021 sono stati invece annunciati in Italia gli SSD di Star Wars.