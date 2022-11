Seagate si supera con Exos Mach.2: l'HDD più veloce al mondo è ancora più rapido

Nel silenzio più assoluto, a oltre un anno dalla presentazione di Seagate Exos Mach.2 lo stesso hard disk a doppio attuatore si aggiorna e arriva alla sua seconda generazione. I nuovi HDD Exos 2X16 e 2X18 sono i più veloci al mondo, grazie a performance che eguagliano le unità a stato solido SATA.

La famiglia Seagate Exos 2X18 include ben sei modelli, tra HDD da 18 TB con SATA a 6 Gbps capaci di arrivare a massimo 554 Mbps e SAS a 12 Gbps da massimo 545 Mbps. Tutte le unità offrono una latenza media di 4,16 ms e superano di almeno 21 Mbps la prima generazione. Tutto ciò, peraltro, senza aumentare il consumo energetico rispetto al Mach.2 Exos 2X14 del 2021.

Naturalmente, Seagate assicura il supporto alle tecnologie per data center PowerChoice e PowerBalance, per gestire il consumo energetico attivo e inattivo. La peculiarità di questi hard disk è la presenza di due HDD logici racchiusi in un case sigillato ermeticamente e riempito di elio. Il risultato finale è un HDD dalle prestazioni più elevate rispetto ai dischi rigidi a singolo attuatore, con una velocità di lettura e scrittura sequenziale entusiasmante per gli ambienti aziendali.

Questa linea hardware è infatti concepita esclusivamente per ambienti di lavoro continuamente attivi, 24/7, e viene venduta con una garanzia di 5 anni.

In tutto ciò, lo scorso luglio Seagate ha confermato di voler portare sul mercato HDD da 30 TB entro metà 2023.