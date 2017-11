Sean Parker su Facebook: "Solo Dio sa cosa sta facendo al cervello dei ragazzi"

, inventore die uno dei(di cui è anche statonei primissimi mesi), ha recentemente detto la sua sul popolare social network di, con dichiarazioni piuttosto pesanti.

In particolare, Parker afferma che i fondatori del noto social network sapevano che stavano creando qualcosa che avrebbe creato dipendenza alle persone. "Dio solo sa cosa sta facendo ai cervelli dei nostri figli", ha detto ad un evento Axios a Filadelfia.

Oltre a questo, l'inventore di Napster ha dichiarato che il noto social network sfrutta le vulnerabilità psicologiche umane attraverso un continuo ciclo di feedback che invita le persone a postare costantemente nuovo materiale per ottenere ancora più accettazione sociale e commenti. "È esattamente il tipo di cosa che un hacker come me voleva creare, perché stai sfruttando una vulnerabilità nella psicologia umana. Gli inventori, i creatori - io, Mark Zuckerberg, Kevin Systrom di Instagram, lo sapevamo. In altre parole, usare Facebook è come mangiare cibo spazzatura: si ottiene gratificazione immediata. È facile e veloce, ma la sostanza è poca".

Inoltre, Parker ha anche affermato che una delle principali domande che erano state fatte ai tempi della progettazione di Facebook era: "come possiamo ottenere la maggior quantità del tuo tempo e della tua attenzione?". Dichiarazioni molto scottanti, che non fanno altro che alimentare l'incessante polemica sull'influenza che hanno i social network sul mondo. D'altronde, Trump lo sa bene.